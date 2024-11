È di Martins Da Silva Raimundo, per tutti Pedrinho, l’ultima Top Ten di Zona del 2023. Il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese premia così il duttile calciatore del V.E. Rende, squadra rivisitata e con i piani ridimensionati dopo tre mesi deludenti, alla quale sta mettendo mano mister Petrucci per proseguire la stagione con dignità e lontano dai guai. Nell’ultima giornata di campionato, a mettersi particolarmente in mostra è stato proprio Pedrinho, il cui rendimento per tutta la prima parte del girone di andata è stato sicuramente apprezzabile. Non ha saltano nessuna delle quindici gare disputate, mostrando anche una certa solidità. A lui, pertanto, i dieci punti del migliore di giornata nella Top Ten.

Alle spalle di Pedrinho ecco Cortaberria, portiere dell’Amantea, all’ennesima presenza nella classifica dei più bravi, davanti a Ferrarezi della Juvenilia Roseto, altro elemento solido e affidabile. In continua ascesa le quotazioni di Locascio del Cassano Sybaris e poi non poteva mancare il solito duo della Rossanese, formato dal difensore Carrozza e dal centravanti Bongiorno. Fa la sua prima apparizione nella Top Ten Sposato dell’Altomonte. Quindi troviamo Acebal del Mangone, Le Piane dell’Altomonte e Rivainera del Cotronei.