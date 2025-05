L’at taccante della DB Rossoblù Luzzi, in pieno recupero, apre le porte dei play off. La Soccer Montalto ringrazia il proprio “puntero” per una finale play out che vale tutta la stagione. L’Altomonte RC nei play off può puntare sullo spagnolo per fare la differenza

Il Trebisacce è già in Eccellenza da una settimana ma per l’ufficialità deve ancora aspettare. L’ultima gara interna contro il Mesoraca è stata vissuta solo per 3 minuti circa sospesa per un infortunio accorso all’arbitro Danilo Frascà della sezione di Locri. Un rinvio che tiene sospeso anche l’esito delle semifinali playoff che al momento è certa solo per DB Rossoblù Luzzi e Altomonte RC. Se dovesse esserci unicamente un successo del Mesoraca, i punti sulla quinta Cotronei salirebbero a +11 che consentirebbe l’accesso diretto alla finalissima di girone. Qualsiasi altro risultato aprirebbe le porte all’altra semifinale.

E proprio i playoff saranno disputati per esclusivo merito della DB Rossoblù Luzzi che vincendo contro l’AEK Crotone ha bloccato ogni speranza proprio del Mesoraca di essere dichiarata vincente del girone in virtù di un distacco di +10 sulla terza in classifica. In coda, dopo quella del VE Rende, con la sconfitta a Cotronei arriva la retrocessione diretta anche per la Juvenilia RCS. L’ultima retrocessione sarà decretata dall’altra finale playout tra Malvito e Soccer Montalto.

Top 3 di LaC Sport

Ultima tappa della nostra speciale rassegna sui Top3 della giornata. Il dettaglio.

Il primo posto per Allan Baclet, attaccante della DB Rossoblù Luzzi. L’attaccante dal passato professionistico salva la stagione dei luzzesi con una rete che consente ancora di sperare nel salto di categoria. Una rete capitale che apre la disputa dei playoff per la propria squadra e per la prossima diretta rivale Altomonte RC.

Secondo posto per Bouvet Cruz della Soccer Montalto. Ancora una doppietta per l’attaccante che consente alla società di Montalto di credere ancora nella salvezza agguantando la finale playout contro il Malvito.

Terzo posto per Francisco Alcolada Segura, centrocampista dell’Altomonte RC. Non al meglio della condizione, resta in panchina nella prima parte della gara. Entra nella ripresa e fa la differenza con geometrie di alta classe segnando una rete che vale il pareggio contro la PLM Morrone.