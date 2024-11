Si chiama Goes Thiago Pinto ed è uno dei protagonisti del calcio dilettantistico calabrese da qualche mese a questa parte. È arrivato a gennaio a rinforzare il Cassano Sybaris e in nove giornate di campionato ha messo a segno 8 reti. Quasi un gol a partita, insomma, per un centravanti che, inevitabilmente, viene premiato per il rendimento e quindi conquista il primo posto nella 24ª giornata. È lui il migliore nel recente turno del girone A di Promozione, dove ha fra l’altro siglato una tripletta in casa della Soccer Montalto nel giro di una decina di minuti. Thiago Pinto è quindi il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per lui una serie di prestazioni di ottimo spessore.

In una giornata caratterizzata dalle triplette, inevitabilmente pesano anche quelle di Puoli del Praia Tortora e di Benito Amendola della Brutium Cosenza: con loro si completa il podio di giornata. I due bomber precedono il difensore Herrera del Cotronei Caccuri, il quale continua a offrire prestazioni di un certo spessore e quindi in linea con un rendimento elevato. A seguire il centravanti Belcastro del V.E. Rende e il difensore Bertini del Praia Tortora. Fra i migliori non poteva mancare Ferracci del Cassano Sybaris. Quindi nella Top Ten troviamo anche Simon del San Fili, Orientale del V.E. Rende e Scalzo del Caraffa. La classifica generale della Top Ten relativamente al girone A di Promozione verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).