Tra i protagonisti anche Olivieri e Brandalisse, decisivi nei successi di Corigliano e Plm Morrone. Ecco la formazione ideale del settimo turno

Sono state 25 le reti messe a segno nel settimo turno del campionato di Promozione, girone A. Quattro le vittorie per le squadre che giocavano in casa, tre i pareggi e una sola vittoria in trasferta, ottenuta dal Cotronei.

Come di consueto, la nostra redazione ha stilato la formazione ideale della giornata, gli undici giocatori che si sono distinti maggiormente. A guidare la Top 11 di LaC troviamo in panchina il tecnico del Sersale, Torchia: per i catanzaresi sono arrivati 3 punti importanti contro l’Altomonte, una vittoria che porta i giallorossi in vetta alla classifica insieme a Mesoraca e Corigliano.

Tra i pali della nostra formazione ideale c’è Michelutti del Cassano Sybaris, protagonista del pareggio dei suoi in casa del Mesoraca. Tra i migliori figura anche un altro calciatore cassanese, Acosta, bravo a propiziare il gol del 1-1 in pieno recupero. La linea difensiva comprende Orrico (Amantea), Diop (Campora) e Terranova (Corigliano), tre elementi che hanno garantito sicurezza alle rispettive squadre.

A centrocampo della Top 11 troviamo per la seconda volta in stagione Antonio Olivieri del Corigliano, autore del gol del 2-1 contro la Virtus Acri. Completano il reparto, oltre al già citato Acosta, Posa, a segno nella vittoria in trasferta del Cotronei contro il Rende (1-2), e Brandalisse, autore di una doppietta nel 3-0 della Plm Morrone contro uno spento Bisignano.

In avanti spazio al giovane Puscas del Kratos Bisignano, attaccante che aveva illuso i suoi con due reti nel match poi pareggiato con lo Scalea. Nella stessa partita è arrivata anche la doppietta decisiva dell’argentino Bertucci, che ha regalato un punto alla formazione tirrenica. Bottino pieno invece per l’Amantea: Trovato segna e consegna la prima gioia stagionale ai blucerchiati contro il fanalino di coda Union Kroton.