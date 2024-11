La prima giornata del campionato di Promozione A è ormai storia, il battesimo del campionato ha ufficialmente aperto le contese. Alla fine dei primi 90 minuti tocca solo osservare i risultati ma, in linea di massima, questi premiano le dicerie estive.

La DB Rossoblù Luzzi esordisce con un poker esterno ai danni del Cotronei. La squadra luzzese conferma di essere tra le favorite ad occupare i piani altissimi della classifica. La matricola AEK Crotone di cui si dice un gran bene inizia il torneo incassando i primi 3 punti della stagione, ci resta male il Cassano Sybaris che a 12 minuti dalla fine pregustava il colpaccio. Il recupero lampo dopo appena 3 minuti e la rete del sorpasso a 1' dalla fine premia i pitagorici che hanno prima rischiato e poi vinto.

VE Rende e Campora si rispettano, incassano un punto a testa e programmano la prossima gara. La PLM Morrone regola per 3 reti a 1 una Juvenilia RCS che sul finire della prima parte aveva pareggiato la prima rete dei granata che però, nella seconda parte, risistemano le cose e mettono 3 punti nel cassetto. Per la Morrone arriva una prova di assoluto valore per Amendola, autore di una doppietta. Gol da cineteca quello messo a segno da Francesco Petrone che, per il gesto tecnico, merita un posto nella nostra speciale graduatoria. Il Mesoraca viola il campo della Soccer Montalto, un classico 2 a 0 conferma la bontà del gruppo e l’ambizione societaria. Locali in affanno, probabile che si accusino le assenze degli ormai ex, imperativo crederci e lavorare.

I delfini giallorossi del Trebisacce “matano” la matricola Malvito, un tris di rete e il pranzo è servito. Gli jonici pare che sfruttino la prima proprietà commutativa algebrica, cambiano gli interpreti ma non il risultato. Per gli ospiti gialloverdi impatto triste, eppure negli 11 schierati non manca gente di esperienza. La gioia dei primi punti in promozione è rimandata.

Lo Scalea parte male ma non sfigura. Dopo la retrocessione è dura per tutti riprendersi, quanto messo in campo dai biancostellati lascia ben sperare per determinazione e voglia. L’Altomonte RC, segna ma spreca anche. Si lavorerà per eliminare la leziosità e far posto alla concretezza, siamo solo all’inizio. E per ultimo, volutamente ecco l’Amantea che mette alle corde il Sersale. Certo, se non ci fosse stato il palo degli ospiti sul penalty finale probabilmente si leggerebbe un altro risultato. Ma il pari premia gli sforzi della società tirrenica, stretta tra mille difficoltà e costretta a lavorare lontano da casa con una rosa ancora da completare, soprattutto nella mediana. Il Sersale spreca malamente 2 punti su tiro libero e sposta ora il mirino alla prossima gara interna.

La Top 3 di LaC Sport

La prima posizione della nostra Top 3 la conquista Matias Riga. Il difensore dell'Altomonte regala la vittoria ai suoi con un gol che permette alla squadra di Pascuzzo di espugnare il "Longobucco" di Scalea. In seconda posizione troviamo Francesco Petrone. Nel match tra Plm Morrone e Juvenilia Roseto Amendola trascina i granata con due gol, ma Petrone è protagonista di un gol da cineteca: un destro dalla distanza che fulmina Pesce. Al terzo posto Allan Baclet. Il centravanti della DB Rossoblù, segna un gol, ed è il simbolo di una corazzata che nei primi 90 minuti del torneo rifila un poker in casa del Cotronei.