L’attaccante argentino firma la vittoria dei giallorossi e conquista la prima posizione della nostra classifica settimanale. Sul podio anche Alcolada Segura, alta classe per l’Altomonte RC e Michelutti del Cassano Sybaris

Come ogni settimana, premiamo i tre migliori protagonisti della giornata del campionato di Promozione. Di seguito la Top 3 del 23esimo turno del girone A. Il dettaglio.

Il primo posto per Manuel Rivainera, attaccante del Trebisacce. Arrivato nel mercato dicembrino, l’attaccante argentino, a un minuto dalla fine, piazza la palla in rete per i 3 punti nella difficile trasferta contro la PLM Morrone, un gol che ha il sapore dell’Eccellenza.

Secondo posto per Francisco Alcolada Segura, centrocampista dell’Altomonte RC. Disegna con il pallone quello che i bambini fanno sui quaderni. Corre, dispensa assist e segna una rete che vale il prezzo del biglietto, palla calciata di sinistro che toglie le ragnatele al sette sulla sinistra del portiere che può solo accompagnare la palla con lo sguardo.

Terzo posto per Hilario Andres Michelutti, portiere del Cassano Sybaris. Si oppone agli avanti rossoblù in almeno due occasioni e contribuisce con determinazione alla vittoria dei cassanesi. Se poi si aggiunge che è sceso in campo pur se infortunato, l’opera è completa.