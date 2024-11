La stagione dei VE Rende conosce altre importanti novità. Dopo l'esonero di mister Alfonso Caruso, in panchina è arrivato Riccardo Petrucci. Allo stato attuale, gli obiettivi che la società biancorossa aveva alla vigilia del torneo sono stati modificati in corsa, i risultati, non certamente positivi, hanno infatti portato i rendesi a lottare per evitare la zona play out, invece che stazionare nei piani alti. Dopo dodici giornate il VE Rende ha solo 14 punti in classifica con un distacco di ben 15 lunghezze dal primo posto e un vantaggio di 4 punti sulla zona play out. Numeri che hanno dunque portato il sodalizio a ridimensionare gli obiettivi ed a privarsi anche di alcuni calciatori. Nelle ultime ore sono stati esonerati o pure il direttore sportivo Giampiero Salituro e il direttore generale Lucio Marrello. La società si è data quindi un nuovo assetto.

Il comunicato del VE Rende

«Sollevati dall’incarico il direttore Sportivo Giampiero Salituro, a cui vanno i ringraziamenti della società per la proficua collaborazione, augurando allo stesso le migliori fortune calcistiche ed il direttore Generale Lucio Marrello. Quest’ultimo si occuperà esclusivamente della squadra femminile. L’area tecnica della prima squadra sarà curata dal Co-presidente Agostino Marsicano coadiuvato da Davide Provenzano, in passato già dirigente della nostra società, che dopo aver contribuito alla scalata in Promozione è passato al Settore giovanile del Cosenza Calcio. Ora l’obiettivo sarà quello di abbattere i costi di gestione, disputare un campionato tranquillo, integrando l’organico anche con nuovi innesti giovani ed alcuni ragazzi della rosa dell’Under 19, segnalati da Giovanni Carbone a mister Riccardo Petrucci. Questo a testimonianza dell’ottimo lavoro che si sta portando avanti con il settore giovanile. Domenica 4 dicembre per motivi logistici si potrebbe ritornare a giocare al Centro Sportivo “Marca” di Cosenza. La società, infine, rivolge un appello a tutti i tifosi, affinché rimangano vicini alla squadra, soprattutto in questa delicata fase di riorganizzazione societaria».