Un gol pesante, decisivo per battere il Cassano Sybaris, ma anche un gol per ricordare a tutti che può fare ancora la differenza. Era e rimane una garanzia Rosario De Luca, bomber del Campora, leader nella classifica di rendimento relativamente alla 14ª giornata. La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, questa settimana vede in vetta proprio De Luca, al quale vanno i 10 punti del migliore di giornata. Alle sue spalle una bella sorpresa di questa prima fase del torneo, vale a dire il giovane Socievole dell’Amantea, costantemente in crescita sotto molteplici aspetti. Quindi ecco Francesco Petrone del V.E. Rende, il quale continua a firmare gol pesanti.

In quarta posizione troviamo Velio Passafaro del Caraffa, altro calciatore dal rendimento costantemente elevato. Proprio Passafaro è il nuovo leader della graduatoria generale, che verrà resa nota venerdì sera nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Rimanendo alla 14ª giornata, vanno a punti Dezai del Cotronei Caccuri, Bert della Dgs Praia Tortora, Malich del San Fili, Mirandola del Real Montalto, Canaliu della Rossanese e Filidoro del V.E. Rende.