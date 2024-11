Entrambe le squadre occupano il primo posto in classifica con 10 punti insieme al Trebisacce, quest'ultima impegnata in casa della Soccer Montalto

Domenica 13 ottobre sui campi del girone A di Promozione calabrese saranno disputate le gare valide per la quinta giornata del torneo. Tante le aspettative, in alcuni casi, a secondo gli obbiettivi, già dei veri e propri scontri.

È il caso di Altomonte RC – DB Rossoblù, entrambe in cima alla classifica con 10 punti. Tra le protagoniste dello scorso campionato, è la gara, a campo invertito, che rievoca la finale play off del girone dello scorso anno terminato a favore del presidente Gencarelli ma senza aver portato giovamento, Promozione era e Promozione è rimasta. Accreditate entrambe tra le possibili candidate alla vittoria finale, arrivano al confronto con uno 0 nella casella delle gare perse.

L’Altomonte RC ha all’attivo 11 reti realizzate (miglior attacco del torneo, 8 realizzate nelle gare casalinghe e 3 in quelle giocate in trasferta), nei precedenti incontri della stagione, ha vinto 3 volte (1-0 a Scalea, 5-0 contro l’Amantea e 2-0 inflitto alla Juvenilia RCS) e pareggiato contro il Sersale per 3-3. La DB Rossoblù Luzzi vanta una delle migliori difese, solo una rete subita (1-1 in casa contro il PLM Morrone), nelle altre precedenti uscite si è distinta per i poker di reti inflitte al Cotronei e allo Scalea oltre l’1-0 in casa contro l’Amantea. Sarà, curiosamente, un revival anche per alcuni calciatori che lo scorso anno vestivano la casacca dei prossimi avversari. Nei precedenti 3 scontri, per 2 volte ha vinto la DB Rossoblù (4-3 in campionato e 1-0 nella finale playoff) e 1 volta l’Altomonte (2-1 in campionato). Gara nella gara, organici costruiti per vincere, sfide tra bomber, praticamente numeri e curiosità che ne fanno di diritto il match clou della giornata.

L’altra capolista Trebisacce (10 punti) renderà visita al Soccer Montalto ferma a ridosso della zona rossa con 4 punti. Giallorossi, freschi del passaggio ai quarti di Coppa Italia, hanno nel proprio score 3 vittorie e 1 pareggio grazie alle 7 reti fatte e 3 subite. La Soccer Montalto ha cambiato tanto, ha ringiovanito il proprio roster perdendo in esperienza ma aumentando in determinazione e corsa. Al momento staziona nella zona rossa ma, dopo la scoppola casalinga rimediata contro il Campora, la squadra ha saputo reagire rimontando nell’ultima gara contro il VE Rende per ben 2 volte per un pari (3-3) che incoraggia.

L’AEK Crotone ospita il VE Rende. La squadra pitagorica sinora ha un cammino regolare, 2 vittorie e 2 pareggi le consegnano 8 punti, giusti quelli per stare a ridosso delle battistrada. Se il reparto offensivo ha ancora bisogno di rodaggio con le solo 4 realizzazioni, quello difensivo mostra una solidità granitica con una sola rete subita. Il VE Rende ha puntato sui propri giovani consapevole dei rischi che la scelta comporta. La lungimiranza mostrata a metà dello scorso torneo mostrata con il ridimensionamento atletico dovrà essere premiata, solo 2 punti nelle prime 4 gare serviranno da stimolo per far bene nel confronto contro l’AEK Crotone.

Per lo Scalea altra montagna da scalare, il forte Mesoraca rappresenta Himalaya. Nel calcio mai nullo di scontato, sarà dura ma non impossibile. Per i biancostellati una partenza da incubo con 0 punti e ultimo gradino in classifica, 4 gare perse su 4 disputate, 12 reti subite (peggior difesa) e una sola realizzata, di peggio non poteva certo immaginare il neopresidente Franco Oliva. Il Mesoraca, sempre attivo sul mercato, arriva con 7 punti (7 reti fatte e 3 subite) e immutate velleità di primato. Lo scivolone “in casa” contro il Cotronei ne ha compromesso la classifica ma il tempo non manca per recuperare.

La PLM Morrone aspetta la visita del Malvito. Senza infamia e senza lode il cammino degli amaranto, 7 punti e 7 reti fatte contro le 5 subite. Un parco giocatori che promette spettacolo e punti, manca il rodaggio per diventare un’altra antagonista. Il Malvito ha conquisto i primi 3 punti battendo nell’ultima giornata il coriaceo Cotronei. Una vittoria che aumenta l’autostima e cancella le 3 sconfitte consecutive, forse quale prezzo da pagare per il salto di categoria.

La Juvenilia RCS cercherà di rendere difficile la trasferta al Sersale. Jonici che sul proprio terreno di gioco riescono a mettere in difficoltà le altre squadre. Sebbene la classifica l’assegni solo 3 punti, l’intraprendenza e qualche buona individualità potrebbero far male, un attacco con 6 reti non è da poco sebbene ne siano state incassate 9. Il Sersale, con 6 punti, arriva da due pari consecutivi, uno in rimonta fiori casa (Altomonte RC) e uno da rimontato in casa (Trebisacce), entrambi capitalizzati nei minuti finali. Rispetto alle intenzioni, forse un cammino deficitario.

Tra Cotronei (6 punti) e Campora (5 punti) si giocherà di tatticismo. Se per i giallorossi locali l’imperativo è giocare sempre attaccando cercando le verticalizzazioni, dall’altro verso c’è la squadra che si sta elevando, così come lo scorso torneo, per la solidità difensiva. Le 7 reti subite dal Cotronei devono probabilmente far rivedere qualcosa in difesa. Così come per il Campora, è vero che ha all’attivo 5 reti ma tutte realizzate in una gara (Soccer Montalto), nelle altre 3 nessuno iscritto nel tabellino dei marcatori.

L’Amantea con 4 punti riceve il Cassano Sybaris fermo a 3. La blucerchiata che precede di un solo punto i biancoazzurri jonici, punta al successo che autorizzi l’aumento positivo delle aspettative. Una difesa leggera ha consentito agli avversari di trafiggere il proprio portiere per 8 volte, vendicati dai pochi 4 centri dei propri attaccanti. Il Cassano Sybaris, vigile e attivo sul mercato, tra continui confronti societari di assestamento, deve calibrare le diverse fasi. Se fino a poco tempo fa il reparto arretrato cassanese era il fiore all’occhiello, oggi non è proprio così con le 6 reti subite. E non gode di miglior salute l’attacco con le 4 reti segnate, le ultime 3 al malcapitato Scalea di cui 1 su rigore. Anche per questa giornata, l’appuntamento è per le 15:30 quando gli ufficiali di gara dichiareranno aperte le contese. E come sempre, vinca il migliore.

Il programma della quinta giornata

Aek Crotone-Ve Rende

Altomonte-Db Rossoblù Luzzi

Amantea-Cassano Sybaris

Cotronei-Campora

Juvenilia-Sersale

Plm Morrone-Malvito

Scalea-Mesoraca

Soccer Montalto-Trebisacce