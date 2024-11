Il centravanti annunciato come nuovo acquisto dalla squadra pugliese del Mola, ma il presidente protempore non ci sta: «Era e rimane un nostro calciatore»

Con 11 reti in tredici giornate è il migliore goleador del campionato, assieme a Renato Prete della Soccer Montalto. Il Cassano Sybaris anche quest’anno fa affidamento sui gol di Athos Ferracci, centravanti prelevato la scorsa stagione a campionato in corso e subito messosi in bella evidenza a suon di reti. Da ieri, però, è scoppiato il “caso Ferracci” perché l’acquisto dell’attaccante argentino è stato ufficializzato sui propri profili social della squadra pugliese del Mola, che milita in Eccellenza.

L’annuncio del Mola

“Parla sempre più argentino il Mola del ds Dammacco che, grazie alla collaborazione del procuratore Giuseppe Friia, piazza un colpo da novanta assicurandosi le prestazioni del forte attaccante classe 2000, Ferracci Athos, cresciuto nell'Atletico San Martin (serie B argentina) e proveniente dal Cassano Sybaris, rivelandosi un vero e proprio attaccante di razza nonostante la giovane età. Benvenuto a Mola, Athos!”: questo è quanto si legge sulla pagina Facebook dell’Asd Unione Sportiva Mola, con tanto di foto dell’attaccante con la sua nuova maglia.

La replica del Cassano Sybaris

A nome del club calabrese ha parlato il presidente protempore Mario Varca, anche lui con una nota apparsa sul profilo Facebook ufficiale, dopo aver preso visione della notizia apparsa sulla pagina ufficiale della società pugliese. Nel comunicato, Varca precisa che Ferracci «è a tutt’oggi regolarmente tesserato con la società scrivente, senza interruzione, dal 29 dicembre 2021» ed aggiunge che «nessun contatto con la scrivente è stato posto in essere dalla società dichiarante l’acquisizione dell’atleta Ferracci Athos in merito ad eventuale trasferimento».

Nessuna autorizzazione

Il presidente protempore del Cassano Sybaris chiarisce anche che «l’atleta Ferracci Athos nella giornata di lunedì 5 dicembre u.s., senza autorizzazione della scrivente, si allontanava dalla struttura di accoglienza probabilmente per raggiungere la sede della società dichiarante». Ed ancora: «Visto che l’annuncio dell’acquisizione di Ferracci Athos da parte della società annunciante veniva corredata anche di foto con atleta che veste la divisa ufficiale, per quanto sopra esposto, smentisce inequivocabilmente quanto arbitrariamente riportato, in solido assolutamente privo di consistenza». Infine: «L’atleta Ferracci Athos è e resterà formalmente un tesserato dell’Asd Cassano Sybaris. Di quanto sommariamente riportato, tutto verrà sottoposto all’attenzione degli organi competenti in materia per la tutela dei propri diritti non escludendo di adire a vie legali a ristoro dei danni causati».