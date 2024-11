Campora-Ve Rende è il big match della quinta giornata del campionato di Promozione. Gli amaranto di mister Tonino Aceto, che guidano la classifica del girone A insieme alla Rossanese, ospiteranno il Ve Rende, formazione reduce dal 5-1 rifilato nello scorso turno al Mangone e sulle ali dell'entusiasmo dopo dal passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti ai danni della Vigor Lamezia, eliminata nel doppio confronto degli ottavi.

Impegno in casa per la Rossanese di Luca Aloisi: i bizantini allo "Stefano RIzzo" riceveranno il San Fili. Tra le mura amiche anche il Sersale: i giallorossi nell’anticipo di sabato affronteranno il Cassano Sybaris. Derby jonico a Roseto Capo Spulico, con i padroni di casa della Juvenilia che riceveranno la visita del Trebisacce, altra squadra che è riuscita a superare il turno di Coppa Italia contro una formazione di Eccellenza. I delfini giallorossi hanno infatti eliminato la Morrone. L’Altomonte, arriva da tre risultati utili consecutivi e in casa del fanalino di coda Mangone ha l’occasione per il poker.

C’è voglia di riscatto in casa DB Rossoblù, la squadra del presidente Luca Gencarelli ha necessità di fare punti dopo un avvio di campionato abbastanza difficile: al "San Francesco" di Luzzi arriva il Cotronei, che in classifica ha 3 punti, gli stessi della formazione rossoblù. Il Mesoraca ospiterà l’Amantea che al momento è una delle squadre più in forma. La Soccer di mister Andrea Pignataro sta alternando vittorie e sconfitte: domenica sul terreno di gioco di Settimo di Montato arriva il Mirto Crosia, squadra reduce dal ko per 3-1 a San Fili.

Il programma della quinta giornata

Sersale-Cassano Sybaris (sabato)

Campora-VE Rende

DB Rossoblù Luzzi-Cotronei

Juvenilia Roseto-Trebisacce

Mangone-Altomonte

Mesoraca-Amantea

Rossanese-San Fili

Soccer Montalto-Mirto Crosia