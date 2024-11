Dopo la seconda giornata del campionato di Promozione A , in testa alla classifica si siedono Altomonte RC e Trebisacce, entrambe a punteggio pieno, rispettivamente la prima con 6 reti fatte (dr +6) e nessuno subita e la seconda con all’attivo 4 centri avendone però subita 1 (dr +3).

Gli uomini di mister Pascuzzo liquidano la pratica Amantea con un perentorio 5 a 0, agli onori della cronaca l’attaccante Simone Caruso che realizza una tripletta, in rete anche Giangaspero e Rodrigues. Il Trebisacce guidato ma mister Serafino Malucchi espugna Campora per 1 a 0, la rete dei 3 punti è di Konè. Mezzo passo falso casalingo per la DB Rossoblù Luzzi, il pari per 1 a 1 contro la PLM Morrone, però, non è da sottovalutare. Al vantaggio del team di Gigi Carnevale realizzato dal “solito” Nicoletti ha replicato, nella ripresa, il granata Barbieri.

Altro pari senza reti arriva dal campo di Cotronei che ha ospitato il match della giornata tra Mesoraca e AEK Crotone. Il Sersale regala la prima vittoria ai propri tifosi e al proprio tecnico Galati piegando per 1 a 0 il VE Rende con la rete decisiva di Caliò. La Soccer Montalto viola il fortino del Malvito, vittoria con il minimo dei risultati (0-1 ndr) e a festeggiare è Pagano. La sorpresa della giornata la regala la Juvenilia RCS, un sonoro 4 a 1 condanna alla seconda sconfitta lo Scalea di mister Mandarano. Gli uomini di mister Munno evidenziano i limiti degli ospiti, decisiva la doppietta di Moauro e le reti di Mengoni e Zunino, classica rete della bandiera per i biancostellati realizzata da Villasmill. Il Cotronei, dopo la sconfitta interna di 7 giorni prima, sbanca il campo del Cassano Sybaris, rete decisiva nella prima parte ad opera di Jamanca. Per i locali piccolo indizio di una crisi, tra coppa e campionato, 4 sconfitte su 4 gare disputate (al netto delle decisioni del giudice sportivo). Nel totale, le 5 reti subite e una sola realizzata fanno pensare, sebbene si sia solo agli inizi, a correre ai ripari.

La Top3 di LaC Sport

Al primo posto, questa settimana, ecco Simone Caruso dell’Altomonte RC. Sua l’unica tripletta della giornata che trascina la propria squadra verso la vittoria già nella parte della gara. Prima rete su rigore, nella seconda marcatura mostra le proprie doti tecniche prima addomesticando un rilancio del proprio portiere Franza e poi, dopo il controllo dell’attrezzo, insaccando con un tiro a incrociare. Terza marcatura da uomo d’area, lesto nel depositare la palla alle spalle del portiere ospite.

Alle spalle di Caruso, sul secondo gradino del podio, si piazza Alessandro Moauro della Juvenilia RCS. Una doppietta che scardina la difesa dello Scalea ma soprattutto tanta qualità. Con le due reti realizzate in questa giornata, l’attaccante tocca quota 3 realizzazioni.

All’ultimo posto disponibile, il terzo, spazio per Gianmaria Pagano del Soccer Montalto che realizza la rete dei primi 3 punti stagionali sul difficile campo del Malvito. Per l’argentino gara di sostanza bravo nell’infilare la difesa locale in velocità e depositare in rete.