La capolista Trebisacce inciampa in un pari contro l’Amantea, ne approfitta il Mesoraca che, vincendo in trasferta contro il Cassano Sybaris, ora è a solo 3 punti di distanza dalla vetta. Dietro, l’Altomonte RC vince in scioltezza contro il fanalino VE Rende mentre DB Rossoblù Luzzi e PLM Morrone perdono in casa rispettivamente contro Malvito e AEK Crotone che riescono a piazzare punti importanti in chiave salvezza. Juvenilia RCS e Campora non si fanno male mentre lo Scalea conquista 3 punti contro la Soccer Montalto che possono valere oro.

Top 3 di LaC Sport

Ecco la nostra proposta per la TOP3 della 25ª giornata del campionato di Promozione calabrese girone A. Riflettori puntati sugli attaccanti che realizzano reti importanti per la corsa verso la salvezza. Il dettaglio:

Il primo posto per Domenico Spizzirri, attaccante dell’AEK Crotone. I pitagorici espugnano a sorpresa il campo della PLM Morrone con una sua rete da opportunista che pesa come un macigno per la rincorsa verso la salvezza diretta.

Secondo posto per Luis Gimenez, attaccante dell’Amantea. Trascina la squadra anche in inferiorità numerica e la mette dentro per il pari contro il Trebisacce quando tutti erano quasi rassegnati al peggio.

Terzo posto per Diego Surace, attaccante del Malvito. Ancora una rete che spiana la strada per il successo esterno contro la DB Rossoblù Luzzi. Difficile pensare alla salvezza senza il bomber che, con le sue reti, sta trascinando il Malvito verso il diritto di conservare la categoria.