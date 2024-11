Ha sfiorato quota 100 punti, ma cambia poco. La sostanza dice che Valentino Azzinnaro ha disputato una stagione da urlo, da protagonista assoluto, da bomber micidiale. A distanza di trent’anni dall’ultima volta, un giocatore del girone A di Promozione ha sfondato il muro dei trenta gol e non solo: Azzinnaro ha punito tutte le squadre del campionato, tenendo un rendimento elevato dall’inizio alla fine. Non a caso ha segnato in 23 giornate su trenta e questo conferma ancora di più il livello altissimo di prestazioni che ha offerto nel corso di questa stagione superlativa.

Il centravanti della DB Rossoblu Luzzi ha lasciato il segno in un torneo nel quale è diventato lo spauracchio di tutte le difese e questo suo rendimento super merita pertanto un riconoscimento. Di conseguenza Valentino Azzinnaro è il vincitore della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. L’attaccante cosentino per ben 18 volte è stato inserito nella Top Ten settimanale del girone A di Promozione e alla fine primeggia con 99 punti nella graduatoria generale, mettendosi alle spalle l’esperto difensore della Rossanese, Antonio Carrozza, secondo a quota 76. Anche per lui un’annata positiva, con tanto di promozione in Eccellenza, accompagnata da prove di rilievo nel corso della stagione. In 14 occasioni è comparso nella classifica settimanale dei più bravi e la seconda posizione è quantomai meritata, suffragata dai fatti e dalla costanza, tanto da aver giocato tutte le trenta gare del campionato.

In terza posizione ecco Matteo Nesticò del Sersale. La sua imprevedibilità e le sue giocate hanno regalato spunti interessanti sia in fase di finalizzazione personale, sia per quanto riguarda la rifinitura. Il cammino dei giallorossi si è fermato nel primo turno dei play off, ma per Nesticò resta il ricordo di un campionato sopra le righe, con fra l’altro 12 nomination nella top ten settimanale e appunto la terza piazza nella graduatoria generale. Al suo attivo 69 punti, appena uno in più di Juan Boiero, estremo difensore del Campora, fra i protagonisti del torneo. Diverse volte imbattuto, bravo anche nel parare i rigori, il portiere argentino ha sfiorato il podio nella Top Ten di Zona D, ma la quarta posizione vale moltissimo e conferma il buon campionato portato a termine.

La quinta piazza nella graduatoria generale appartiene a un altro portiere. Vasco Cortaberria dell’Amantea ha conseguito 66 punti, ottenuti grazie a un rendimento sistematicamente elevato, con punte di eccellenza dettate dal fatto di aver parato ben quattro rigori in campionato. Una vera e propria sicurezza davanti alla porta blucerchiata. Esperienza, presenza e parate di rilievo da parte sua e quindi solo tanti applausi.

Scorrendo la classifica generale, a 51 punti c’è Simone Caruso dell’Altomonte. Tanti gol, spesso pesanti e decisivi, per una stagione sicuramente da ricordare, sia per il numero di reti, sia per il lavoro svolto nel reparto offensivo dei cosentini. Vincitore nella passata stagione della Top Ten di Zona D, Renato Prete rimane nella classifica generale anche in questa annata, chiusa a un onorevole settimo posto con 50 punti. Rimane sempre lui il micidiale terminale offensivo della Soccer Montalto. A seguire troviamo Giacomo Bongiorno della Rossanese volata in Eccellenza. Fondamentali anche le sue reti e rilevante il rendimento tenuto nel corso della stagione dall’attaccante bizantino. A chiudere la Top Ten c’è Gigi Le Piane: con l’Altomonte ha toccato la doppia cifra e ha saputo fare la sua parte lì davanti, garantendo gol ed esperienza. Anche quest’anno Le Piane figura nella Top Ten: nella stagione passata si era classificato al 6° posto in Eccellenza.

Infine ecco Jeremias Heredia, altro giocatore messosi in mostra con la maglia del Campora. Gol, assist e belle giocate per un torneo di rilievo. Giusto per la cronaca, alle spalle della Top Ten troviamo Ferreira della Rossanese, Franza dell'Altomonte, Sbrissa del Trebisacce, Acebal del Mangone e Coppola della Rossanese. La graduatoria generale, pertanto, racchiude il meglio del girone A di Promozione edizione 2023/24 e quindi applausi per i dieci migliori del campionato. Su tutti, ovviamente, spicca Valentino Azzinnaro e non poteva essere diversamente.