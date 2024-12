Nel campionato di promozione girone A domenica 15 dicembre si disputerà la quattordicesima gara, l’ultima dell’anno solare.

La prima della classe, la DB Rossoblù Luzzi che vanta 31 punti, farà visita alla Soccer Montalto. Un testa-coda che non dovrebbe riservare sorprese anche se nel calcio qualche volta l’imponderabile ha il sopravvento sulla logica. Dopo il pari interno a reti inviolate contro il Trebisacce, la squadra di Luzzi affronta il 7° turno esterno, negli altri precedenti 6 occasioni ne ha vinto 5 e pareggiato 1 realizzando più della metà delle reti (16) annotate sinora nella classifica generale. La Soccer Montalto non trova la strada giusta per cambiare il proprio cammino, 6 punti in classifica e soprattutto 0 punti conquistati in casa. Arbitro Riccardo Baronello di Lamezia Terme.

Il Trebisacce, fermo e stabile al secondo posto con 28 punti e a -3 dalla capolista, sarò chiamato in un confronto interno contro il redivivo Cassano Sybaris. Il pari conquistato a Luzzi con a corredo qualche recriminazione per la possibile vittoria consegna al campionato la prima e diretta concorrente alla vittoria finale. Sul proprio campo i giallorossi possono vantare 5 vittorie e una sconfitta. I cassanesi sembrano rinfrancati, i benefici della cura Burgo rivitalizzano soprattutto l’umore e l’autostima. Due vittorie consecutive autorizzano i biancoazzurri a fantasticare anche per un exploit esterno. Arbitro Eugenio Izzo di Paola.

Sfida play off tra l’Altomonte RC, 3° con 25 punti, e Cotronei, 5° per differenza reti con 24, la gara programmata al “S. Baffa” di Cotronei potrà certificare le diverse ambizioni. Se dall’una i presupposti erano rivolti verso primato e categoria superiore, dall’altra si è superata la sottile linea che separa la salvezza dalla gloria dei play off divenendo la sorpresa del torneo. Forse, per le qualità che porteranno in campo, potrebbe essere la gara clou della giornata. Arbitro Vincenzo Ciacco di Cosenza.

Mesoraca, 4° a 24 punti grazie alla differenza reti sul Cotronei, sarà impegnato sul campo del VE Rende. Gli amaranto alternano risultati positivi a quelli negativi, fuori casa soprattutto dove hanno perso per 3 volte riuscendo a vincere solo in 2 occasioni e pareggiandone in un’altra. Il VE Rende con 8 punti vuole lasciare la zona rossa o comunque tentare di avvicinarsi al confine di quella più mite che significherebbe salvezza diretta. Per farlo serve sfruttare il fattore campo sinora manifestato solo una volta, negli altri confronti sono arrivati 4 pareggi e una sconfitta. Arbitro Samuele Genoese di Paola.

La PLM Morrone a 23 punti è chiamata a riprendersi dalle 3 sconfitte consecutive e la gara contro l’Amantea non è una di quelle che possa agevolare l’imprescindibile ripartenza. In poche settimane la PLM Morrone è passata dal 3° al 6° favorendo il crearsi di prime crepe nelle proprie convinzioni. L’Amantea non riserverà timori reverenziali, lo spirito dei tirrenici sarà esportato anche in questo confronto, lo impongono i 15 nella corta classifica che potrebbe risucchiarli nella zona rossa dei play out. Arbitro Saverio Morello di Soverato.

Tra Scalea, in costante risalita con 11 punti, e Sersale a 20 non sarà una gara dal risultato scontato. I padroni di casa, pian piano, hanno ritrovato il gusto per incamerare punti offrendo buone prestazioni. Le 5 sconfitte subite sul proprio campo appartengono ad altra epoca, per inquadrare l’attuale situazione è meglio rapportarsi alle 2 vittore ottenute nel recente passato. Il Sersale continua a inseguire il piazzamento tra i big5 ma la sconfitta a Malvito ne ha frenato la corsa. Di capitale importanza andare a punti contro lo Scalea. Arbitro Christian Gervasi di Cosenza.

Campora e Malvito, rispettivamente con 12 e 14 punti, nel confronto della giornata puntano al massimo risultato. I padroni di casa, in crisi di risultati da 3 giornate, sono scivolati nella zona playout contrariamente gli ospiti che invece ne sono usciti. Il Campora sul proprio campo ha primeggiato solo in una occasione, cedendo la posta in palio in altre 3 gare e pareggiando per 2 volte. Il Malvito, con la vittoria sul Sersale, respira aria nuova che incoraggia a continuare nei risultati. Arbitro Luca Vita Carino di Paola.

La nostra rassegna si conclude con l’analisi del confronto tra AEK Crotone e Juvenilia RCS. Ai pitagorici ora servono punti, la discesa verticale nelle ultime giornate ne pregiudica la classifica divenuta arida con i 14 punti sinora accumulati e che la tiene fuori per un soffio dai playout proprio a dispetto dell’avversario della domenica. La Juvenilia RCS, anch’essa con 14 punti, finora fuori casa non ha mai opposto resistenza, 6 sconfitte in 6 con 18 reti subite e solo 2 realizzate. Arbitro Matteo Zappa di Cosenza.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 14ª giornata:

AEK Crotone – Juvenilia RCS

Campora – Malvito

Cotronei – Altomonte RC

PLM Morrone – Amantea

Scalea – Sersale

Soccer Montalto – DB Rossoblù Luzzi

Trebisacce – Cassano Sybaris

VE Rende – Mesoraca

Classifica alla 13ª giornata:

DB Rossoblù Luzzi 31 -Trebisacce 28 - Altomonte RC 25 - Mesoraca e Cotronei 24 - PLM Morrone 23 - Sersale 20 - Amantea 15 - Cassano Sybaris, Malvito, AEK Crotone e Juvenilia RCS 14 - Campora 12 - Scalea 11 - VE Rende 8 - Soccer Montalto 6.