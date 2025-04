Altomonte RC, DB Rossoblù Luzzi, PLM Morrone e Cotronei si giocano l’accesso alla post season. In tema play out turno cruciale per Juvenilia RCS, Soccer Montalto, Malvito e Amantea

La penultima giornata del campionato di Promozione girone A probabilmente aprirà le porte dell”Eccellenza al Trebisacce, per la squadra di mister Malucchi basterà non perdere contro il Cassano Sybaris per festeggiare il salto di categoria con una giornata di anticipo. I giallorossi troveranno gli avversari in modalità standby grazie alla matematica salvezza già in tasca. Arbitro: Luca Francesco Carbone di Cosenza.

Molto simile la situazione in casa Mesoraca, il team di Varacalli si allenerà contro il già retrocesso VE Rende per blindare il secondo posto che, in tema playoff, è la certezza di giocarsi il tutto per tutto sul proprio terreno (o quantomeno quello utilizzato per tutto il torneo). Arbitro: Alessia Mammoliti di Rossano.

Per restare in orbita playoff, tutto è ancora possibile. Il terzo posto occupato dall’Altomonte RC è solo lontano 2 punti per la DB Rossoblù Luzzi e 3 per la coppia PLM Morrone e Cotronei. Tre posti disponibili per 4 squadre al netto della distanza tra il 2° e 5° posto che al momento è di 9 punti.

L’Altomonte RC ospiterà il Cotronei, in pratica una semifinale playoff anticipata. Per entrambe serve esclusivamente il bottino pieno, l’impressione che sarà una gara aperta e intensa. Arbitro: Simone Tursi di Rossano.

La DB Rossoblù Luzzi affronterà sul proprio campo la rinascente Soccer Montalto. Gli uomini di mister Carnevale inseguono la terza piazza distante solo 2 punti. Dopo la caduta verticale che ha investito i luzzesi, l’obbiettivo minimo è conquistarlo. La Soccer Montalto, reduce da ottime prestazioni, non sarà certamente disposta a scansarsi, i punti che potrebbe portare via dal comuale “San Francesco” di Luzzi potrebbe la giusta spinta verso il miracoloso recupero. Arbitro: Matteo Zappa di Cosenza.

Non meno impegnativa la trasferta in casa dell’Amantea per la PLM Morrone, i padroni di casa non possono concedersi distrazioni se vogliono la salvezza. La PLM Morrone, sperando anche nel risultato di altri, crede all’appendice della stagione e non vuole perdere l’aggancio con le migliori. Arbitro: Christian Morgese di Vibo Valentia.

Per il tranquillo Sersale che si piazza al 7° posto ci sarà da risolvere la grana Scalea chiamato al risultato pieno per restare nel limbo della permanenza nella categoria. Arbitro: Aldo Frascà di Locri.

Il Malvito attende il Campora da poco orfano del proprio mister Patti. Se gli ospiti arrivano quasi tranquilli, i padroni di casa non possono sbagliare e costretti a fare risultato pieno. Arbitro: Riccardo Baronello di Lamezia Terme.

Altro scontro salvezza è quello tra Juvenilia RCS, anch’esso senza tecnico dopo le dimissioni di mister Falcone, e AEK Crotone. Per i padroni di casa il rischio della retrocessione diretta non è immaginazione, gli attuali 8 punti che li separa dalla quintultima sono reali e serve mantenere nei valori consentiti il distacco se quantomeno si vuole tentare la salvezza attraverso i playout, diversamente solo saluti. Pitagorici in corsa per confermare direttamente la categoria e anticipare le vacanze, un risultato pieno renderebbe meno pesante l’ultima in casa contro la DB Rossoblù Luzzi. Arbitro: Riccardo Montanaro di Catanzaro.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:30, ecco il dettaglio della 29ª giornata:

Altomonte RC – Cotronei

Malvito – Campora

Cassano Sybaris – Trebisacce

Amantea – PLM Morrone

DB Rossoblù Luzzi – Soccer Montalto

Juvenilia RCS – AEK Crotone

Mesoraca – VE Rende

Sersale - Scalea

Classifica alla 28ª giornata:

Trebisacce 65 – Mesoraca 59 - Altomonte RC 53 - DB Rossoblù Luzzi 51 - PLM Morrone e Cotronei 50 - Sersale 47–Cassano Sybaris 36 – Campora 32 - AEK Crotone 31 - Scalea 30 - Amantea 29 – Malvito 26 – Soccer Montalto e Juvenilia RCS 21 - VE Rende 11