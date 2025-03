Dietro la capolista, il Mesoraca non molla e, nell’anticipo, attente il Malvito. Sfida salvezza per Amantea-AEK Crotone e Cassano Sybaris-Campora. Il programma del 27esimo turno

Tra sabato 29 e domenica 30, nel girone A del campionato di Promozione si consumerà il 27° turno di campionato. Diversi i temi interessanti che caratterizzeranno gli incontri coinvolgendo sia la parte alta e sia quella bassa della classifica.

Il Trebisacce, primo in classifica, affronterà in trasferta la Juvenilia RCS, un derby atteso e sentito anche da diversi ex tra tecnici e giocatori. Gara insidiosa, già nel recente passato motivo anche di risultati a sorpresa. I cinque punti di vantaggio dei giallorossi sulla immediata inseguitrice, quando mancano solo 4 giornate, possono essere un tesoretto importante ma da gestire con oculatezza. La Juvenilia RCS deve vincere, non può accontentarsi di altro se vuole inseguire il miglior piazzamento nei playout per non dire la meno probabile salvezza diretta. E poi un derby è sempre una gara diversa, la classifica spesso non incide nelle menti. Arbitro: Riccardo Baronello di Catanzaro.

Dietro, il Mesoraca spinge senza sosta, valorizzando l’antico adagio “la speranza è l’ultima a morire”, dopo 10 vittorie e solo 2 pareggi nel girone di andata, contro il Malvito, nell’anticipo di sabato, punta a fare bottino pieno. Perdere altro terreno rispetto alla prima della classe significherebbe solo playoff, sebbene in condizione privilegiata. Di fronte, il Malvito, squadra camaleontica e poco decifrabile. Risultati importanti fuori casa (vedi Altomonte e Luzzi) si alternano con quelli scarsi in casa, non ultima la gara persa contro il Cassano Sybaris. Lo spettro dei playout può essere ignorato solo facendo risultato. Arbitro: Antonio Francesco M. Lamberti di Paola.

Il terzo posto, occupato attualmente dall’Altomonte RC, non è più una fortezza, ora insidiato con le inseguitrici posizionate a -3. La gara interna contro la Soccer Montalto non sarà delle più facili, pur potendo vantare un organico nettamente superiore, i rossoblù locali devono vincere senza accontentarsi di altri risultati. Al pari degli ospiti che, inseguendo lo slogan coniato “nulla è impossibile”, credono nella lotteria dei playout ma non possono concedersi distrazioni, la regola di restare entro i 10 punti della probabile avversaria nell’extra season incombe pesantemente. Arbitro: Luigi Maria Natale di Soverato.

Dopo il risultato tennistico di domenica scorsa che ha ridato morale, la DB Rossoblù Luzzi si confronterà con il VE Rende che, quasi rassegnato al triste epilogo stagionale, fanalino di coda, probabilmente non ha più nulla da chiedere al campionato. La gara, per i padroni di casa, potrebbe servire a far rifiatare qualche elemento oltre agli squalificati Pizzoleo, Casella e Nicoletti per preparare al meglio la prossima trasferta a Trebisacce. Arbitro: Salvatore Matteo Bianchi di Rossano.

PLM Morrone e Sersale sono pronte a darsi battaglia per il 5° posto, al momento di proprietà dei giallorossi ospiti solo per differenza reti rispetto alla PLM Morrone e Cotronei, tutti a quota 44, con le prime due che si affronteranno direttamente. Arbitro: Andrea Pardeo di Reggio Calabria.

Il Cotronei sarà ospite dello Scalea, due tra le migliori squadre del girone di ritorno. I biancostellati possono puntare al risultato pieno, i mezzi non mancano e lo hanno dimostrato. Il Cotronei, con orecchio attento per quanto arriverà da Cosenza, sperano lo scavalco nel caso in terra bruzia esca un pari. Insomma, non tutto dipendere dalla propria prestazione. Arbitro: Francesco Renda di Catanzaro.

Al Cassano Sybaris manca poco per festeggiare il diritto di giocare ancora in Promozione anche il prossimo anno. La vittoria esterna a Malvito ha quasi staccato la garanzia del diritto, serve poco altro e l’occasione potrebbe presentarsi con la gara casalinga contro il Campora. Ospiti quasi all’ossigeno, solo 2 punti sopra il confine della zona rossa non rassicurano e servono punti. Il presupposto di una gara di intensità non manca. Arbitro: Christian Morgese di Vibo Valentia.

Altra gara da codice rosso è quella tra Amantea e AEK Crotone. Definirla spareggio salvezza non pare azzardato, con la blucerchiata impelagata nelle sabbie mobili dei playout e i pitagorici poco più su ma a solo +2. Pacifico che ad entrambe servirebbe una vittoria, nel dettaglio, maggiormente ai padroni di casa con gli ospiti che salomonicamente potrebbero anche accontentarsi di un punticino. Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 27ª giornata:

Altomonte RC – Soccer Montalto

Cassano Sybaris – Campora

Amantea – Aek Crotone

DB Rossoblù Luzzi – VE Rende

Juvenilia RCS – Trebisacce

Mesoraca – Malvito

PLM Morrone – Sersale

Scalea - Cotronei

Classifica alla 26ª giornata:

Trebisacce 61 – Mesoraca 56 - Altomonte RC 50 - DB Rossoblù Luzzi 47 - Sersale PLM Morrone e Cotronei 44 –Cassano Sybaris 32 – Scalea 30 - Campora e AEK Crotone 28 –Malvito e Amantea 26 – Juvenilia RCS 21 - Soccer Montalto 18 - VE Rende 11