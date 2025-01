Il capitano biancostellato certifica la crisi della DB Rossoblù Luzzi. L’attaccante degli altomontesi, invece, prima sbaglia un penalty e poi regala la vittoria ai suoi. I guantoni del portiere rosetano sono il salvagente per un punto in più in classifica

Nel campionato di Promozione A è andata in archivio anche la diciottesima giornata. Un turno che ha visto l’allungo in vetta alla classifica del Trebisacce, dopo un altro stop della DB Rossoblù Luzzi, caduta in casa contro lo Scalea.

Come ogni settimana, la nostra analisi per i protagonisti della domenica e il podio dei migliori tre.

Il primo posto per Francesco Tufo dello Scalea. Ancora una marcatura d’autore per l’estroso giocatore sempre più simbolo della rinascita. Una rete di precisione quella del definitivo 3-1, conclusione balistica all’incrocio da fuori area che spegne ogni speranza di rimonta dell’ex capolista DB Rossoblù Luzzi.

Seconda posizione per Simone Caruso, l’attaccante dell’Altomonte RC che guida la classifica dei marcatori. Chi pensava che l’errore dal dischetto avrebbe influito sulla prestazione, si è dovuto ricredere quando lo stesso giocatore, poco fuori dall’area, coglie il bersaglio grosso che porta in dote alla sua squadra 3 preziosi punti che consentono di conservare la posizione in classifica.

Terzo e ultimo posto per Vincenzo La Banca, portiere dello Juvenilia RCS. Dopo l’inizio di stagione con il Cassano Sybaris con il quale ha rescisso, La Banca riabbraccia la casacca dello Juvenilia RCS. Nel pari contro l’Amantea c’è il suo zampino risultando il migliore in campo, per la serie “serve un buon portiere”.