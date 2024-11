È la volta di Velio Passafaro. Arrivati quasi alla fine, una settimana di gloria per il centravanti del Caraffa, leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Una stagione sicuramente positiva per l’attaccante catanzarese, non solo per aver concluso l’ennesima annata in doppia cifra, ma anche per il lavoro svolto al servizio della squadra, gli assist e le punizioni procurate e quindi un rendimento sempre elevato.

Alle sue spalle, nella giornata numero 29, troviamo Dezai del Cotronei Caccuri, che si è esaltato negli schemi di Parentela, e Maragò della Soccer Montalto, giovane difensore, fra le più belle realtà della formazione cosentina. Fra i giocatori scelti per far parte della Top Ten del girone A per quanto riguarda la giornata numero 29 ecco Sestito, estremo difensore del Cutro, e Renato Prete della Soccer Montalto, in corsa per conseguire il primo posto nella graduatoria generale. A seguire Bongiorno della Rossanese, Annone del V.E. Rende, Ferracci del Cassano Sybaris, Simon del San Fili e Lopez del Cassano Sybaris.