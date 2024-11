La squadra crotonese è in gran forma, trascinata da un calciatore in grado di fare la differenza. Nella giornata numero dieci il podio dei migliori è completato da Leonori e Rizzo

È il momento di Carmine Ventura. Classe 2001, già nelle giovanili del Catanzaro, con trascorsi nell’Isola Capo Rizzuto, l’attaccante esterno in forza al Mesoraca è il trascinatore di una squadra rivitalizzata con l’arrivo del nuovo tecnico Francesco Patti: 5 risultati utili per il team crotonese e classifica che inizia a sorridere. Per Ventura cinque reti e, in occasione della 10ª giornata, anche la leadership della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Le sue giocate e le sue fiammate mettono in crisi gli avversari e il Mesoraca che batte la Juvenilia Roseto è anche il volto felice di Ventura, non solo per le due reti, ma soprattutto per la costanza di rendimento, che ne fa uno dei calciatori più in forma del campionato.

Nella classifica dei migliori, relativamente al decimo turno, Ventura precede Agustin Leonori del Trebisacce: suo il rigore decisivo con il quale la terza forza del torneo ha steso il V.E. Rende. A seguire c’è Rizzo della Rossanese, un difensore che ha il vizio del gol e stavolta la sua rete vale tre punti pesantissimi in casa del Cassano per una capolista sempre più autoritaria e in grado di trovare risorse un po’ ovunque.

Scorrendo la Top Ten, un posto lo riserviamo ad Acebal: se il Mangone inizia con il piede giusto l’avventura con Burgo in panchina è anche per merito suo, ma pure in questo caso il gol è solo la ciliegina sulla torta, perché sta offrendo delle prestazioni all’altezza della situazione. L’Altomonte si aggrappa alle reti di Simone Caruso: la doppietta che rifila al Cotronei lo porta a quota 6 in classifica marcatori. E già che parliamo di bomber, altro gol pesante per Azzinnaro, re dei goleador, pure lui con una costanza di rendimento particolarmente interessante. Il suo lo porta sempre a casa.

La Top Ten della decima giornata registra infine la presenza di Trovato dell’Amantea, Nesticò del Sersale, De Luca della Rossanese e Vodanovich del Trebisacce. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).