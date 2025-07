Il tecnico, che prende le redini della squadra jonica, è stato presentato in conferenza stampa. Dopo i trionfi con il Praiatortora, parte una nuova sfida nel secondo livello del calcio regionale. Ufficializzato anche il nuovo direttore sportivo: si tratta dell’ex Rende Pietro Alberti

L’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da LaC News24 trova ora conferma: Alberto Aita è il nuovo allenatore del Corigliano. Il tecnico classe 1960 torna così sulla panchina biancazzurra, che già aveva guidato nella stagione 2016-2017 nel campionato di Eccellenza.

Una scelta nel segno dell’esperienza, quella del club jonico, pronto a ripartire con ambizioni importanti nel torneo di Promozione, dopo aver rilevato il titolo sportivo del Marca.

Reduce da quattro stagioni alla guida della DGS Praiatortora, con cui ha vinto la Promozione 2022-2023 e la fase regionale della Coppa Italia 2024-2025, Aita si conferma uno dei profili più solidi del panorama dilettantistico calabrese.

Il suo nome ha avuto la meglio su altri candidati accostati al Corigliano nelle ultime settimane, come Mario Pascuzzo, Alfonso Caruso e Vincenzo Pacino. Ora il via ufficiale alla nuova avventura in biancazzurro.

Contestualmente, è stato ufficializzato anche il nuovo direttore sportivo biancoazzurro: si tratta dell’ex Rende Pietro Alberti, che lascia la società biancorossa dopo otto anni.