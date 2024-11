Con il pareggio in casa della Virtus Rosarno e la sconfitta del Capo Vaticano contro lo Sporting Catanzaro Lido, partono i festeggiamenti per la formazione della Locride che raggiunge l'ambito traguardo

L'Ardore si laurea campione nel girone B di Promozione 2023/2024 e vola di diritto in Eccellenza! Il gradino più alto del podio è aritmeticamente consolidato con due giornate d'anticipo grazie al pareggio per 1-1 in casa della Virtus Rosarno e complice la sconfitta del Capo Vaticano in trasferta contro lo Sporting Catanzaro Lido per 2-0. Al gol di Corrao per i padroni di casa della Virtus Rosarno ha replicato per l'Ardore Francisco Marino.

Con 20 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, la squadra guidata da Criaco e Maviglia taglia l'ambito traguardo raggiungendo l'obbiettivo dichiarato della promozione nella massima categoria regionale, dopo che lo scorso anno c'era andata vicino perdendo per 1-0 la finale playoff contro la Palmese.

Per gli amaranto è adesso il momento dei festeggiamenti, con la squadra attesa in Piazza Dante, in serata, per esultare assieme ai propri sostenitori.