È andato a pescarlo in Sudamerica il centravanti al quale affidare le speranze realizzative della Virtus Rosarno. Il direttore sportivo Mimmo Varrà, in piena collaborazione con il direttore generale Antonio Rao, ha trovato in Nicolas Lugli l’attaccante “a sorpresa” da presentare alla piazza di Rosarno e al calcio dilettantistico calabrese. Nella passata stagione i calciatori prelevati in Sudamerica da Varrà hanno tutti reso alla grande e si spera anche stavolta di aver fatto centro. Pur essendo fuori sede per una visita medica molto importante, il ds rosarnese, fra una tac e un consulto, sempre con il telefonino in mano ha chiuso la trattativa. Il solito Varrà, insomma, vulcanico e in continuo movimento.

Nato a Don Torcuato in Argentina il 9 luglio del 1996, Nicolas Lugli ha all’attivo diverse esperienze in Sudamerica. Nella propria terra di origine ha giocato con le maglie di Dep. Espanyol, San Miguel e Ituzaingo. Quindi eccolo con la maglia del Platense Fc in Honduras. Nelle ultime due stagioni ha militato con il Solola Fc e poi con la Nueva Concepcion, in Guatemala.

Centravanti mobile e dinamico, alto 180cm, piede destro, dotato di un gran bel tiro, sa essere micidiale sotto porta. Dialoga bene con i compagni e può essere utilizzato come punta centrale nel tridente, oppure in un attacco a due. Un acquisto sul quale la Virtus Rosarno fa parecchio affidamento e con il quale continua l’opera di rafforzamento della squadra. E non finisce qua, perché sono attese altre sorprese.