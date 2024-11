Si riparte con il botto nel girone B di Promozione. Tanti protagonisti, tante belle realtà del campionato, dove giocano diversi calciatori ai quali starebbe stretta l’Eccellenza. Uno di questi è sicuramente Alessandro Mascaro, difensore centrale, ma soprattutto specialista in promozioni e nel fare gol ai portieri avversari. Il centrale lametino va a caccia della sesta vittoria in campionato, la terza consecutiva, e nel frattempo è già vicino a superare il record di marcature personali, stabilito proprio qualche mese addietro, quando ha segnato 6 reti con la Promosport. Adesso ha cambiato squadra e girone, ma non ha perso la sana abitudine di segnare ed è già arrivato a quota 5 con la doppietta rifilata al Melicucco. Alessandro Mascaro è pertanto il leader della 16ª giornata della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A lui vanno i 10 punti del migliore di giornata, mentre per quanto riguarda la classifica generale, venerdì sera alle 22,30 nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) conosceremo chi sono i migliori dieci del campionato. Intanto il 2023 inizia nel segno di Mascaro e non solo.

Già, perché nel nuovo anno c’è un’altra conferma che risponde al nome di Giovanni D’Agostino. Il fantasista dell’Archi, fra l’altro leader della graduatoria generale al termine del girone di andata, era stato costretto a fermarsi qualche partita per infortunio. Al rientro in campo eccolo subito decisivo nel derby con il San Giorgio, ennesima conferma di una stagione straordinaria. Completa il podio Monterosso del Melito: una bella doppietta per lui, anche se poi si fa espellere per un’esultanza fuori luogo.

Fra i migliori della sedicesima giornata altre due conferme e anche in questo caso si tratta di due difensori: Maviglia dell’Ardore e Misale della Palmese sono sempre fra i migliori e appaiono spesso nella Top Ten di Zona D. Il centrale della Palmese, fra l’altro, continua a segnare: ben 7 reti per lui. Quindi ecco Infusino, sempre della formazione neroverde. Si tratta di un attaccante esterno che se acceso, può far male e adesso che la costanza di rendimento è evidente, ne guadagna anche la sua squadra. Romeo del Comprensorio Archi è continuo e solido: bene anche lui, come del resto Cariati dello Sporting Cz Lido, Sottilotta del Ravagnese e Strati dell’Ardore.