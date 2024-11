Fino a circa un anno addietro segnava in Serie D. E spesso erano gol da urlo. Sul web si possono trovare diverse prodezze da parte di Domenico Bruzzaniti, protagonista con la maglia del San Luca. Da un anno a questa parte gioca con l’Ardore in Promozione ed è chiaro che, in questa categoria, uno come lui, se sta bene, può fare la differenza a occhi chiusi. La capolista del girone B di Promozione continua la sua marcia solitaria. Le ambizioni non mancano e Mimmo Bruzzaniti si regala una giornata da leader nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella classifica dei migliori, per quanto riguarda il 14° turno, brilla pertanto la stella Bruzzaniti, il quale ha preso a viaggiare a livelli elevati dal punto di vista realizzativo e del rendimento: per lui 11 presenze e 8 reti. La squadra del presidente Minniti, anche alla luce dei recenti innesti, è sempre la favorita numero uno per il salto di categoria.

Nella Top Ten Bruzzaniti precede un altro calciatore che in questo torneo sta facendo la differenza. Stiamo parlando di Alessandro Filardo, centrocampista con il vizio del gol del Capo Vaticano. Già sette centri per il mediano vibonese, di fatto un centravanti aggiunto, anche se in campo deve svolgere altre mansioni. Ma ha il piede caldo e quindi fa la differenza pure sotto questo aspetto. A chiudere il podio dei più bravi c’è Panaja del Bivongi Pazzano, il quale vede bene la porta e trascina i suoi ad una brillante vittoria esterna.

Scorrendo la Top Ten della 14ª giornata, trovano posto Jaiteh della Saint Michel (alla fine è rimasto con la squadra reggina e si è regalato un’altra giornata da protagonista) e Arzola del Melito, decisivo ai fini della vittoria della squadra di Cormaci. A seguire ecco Antonelli, difensore passato dal Capo Vaticano alla Deliese, Tello dell’Atletico Maida, Acuna, devastante al debutto con il Roccella, Surace, bomber del Capo Vaticano, in vetta alla classifica dei marcatori, e l’esperto portiere Panuccio, affidabile come sempre. La graduatoria generale della Top Ten verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).