È il quarto giocatore della capolista a finire in cima alla classifica dei migliori nelle ultime sei giornate di campionato. Un segnale, ulteriore, del brillante stato di forma dell’Ardore, ormai a un passo dal salto in Eccellenza. Questa volta è Domenico Bruzzaniti il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nel girone B di Promozione si regala una giornata da protagonista assoluto, arrivando a firmare un poker di reti che, fra l’altro, gli vale il salto al comando della classifica marcatori assieme a Barolo del Melicucco. Per Bruzzaniti 20 gol fatti in campionato, dieci dei quali realizzati nelle ultime sei giornate, a dimostrazione di un rendimento strepitoso nella parte conclusiva della stagione. Dopo una prestazione simile e i quattro gol con il Maida, diventa impossibile non collocarlo al comando della Top Ten.

Alle sue spalle ecco un altro calciatore in salute: Artuso trascina la Virtus Rosarno alla vittoria e la squadra di Megna adesso sogna i play off. Fra l’altro domenica prossima ci sarà il big match con la capolista, proprio a Rosarno. Completa il podio il ritrovato Romeo del San Nicola da Crissa: la squadra vibonese mantiene inviolata la propria porta e, anche se con alti e bassi, la sua stagione rimane positiva, con l’esperto difensore sempre fra i migliori.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi ritroviamo Antonio La Torre. Il Capo Vaticano non riesce a tenere il passo della capolista, però questo nulla toglie alla brillante stagione della squadra di mister Surace e per il giovane e dinamico centrocampista (che va anche vicinissimo al gol) un’altra gara interessante e un rendimento costante dall’inizio del torneo, tanto da viaggiare ormai stabilmente fra i migliori dieci della classifica generale che, al solito, verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.

Quindi ecco un altro calciatore presente spesso e volentieri nella Top Ten: si tratta del centravanti Ebrima Jaiteh il quale con una doppietta conduce la Saint Michel verso una vittoria preziosa con la quale tornare in quota play off. A seguire Acuna del Roccella: è arrivato tardi e magari con lui dall’inizio la squadra jonica sarebbe in zone più serene: ha fatto 10 gol in 13 presenze. Bottino niente male. Completano la Top Ten dei migliori il portiere Panuccio della Saint Michel: una sola vera parata, ma di quelle che lasciano il segno, il centravanti Barolo, il quale sbaglia un rigore, ma non si abbatte e firma la rete della preziosa vittoria del Melicucco, l’esterno d’attacco Alessio Macrì del San Nicola da Crissa e il possente difensore Kebe di una Deliese che regge l’urto in casa del Capo Vaticano.