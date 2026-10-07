Quattro giornate messe in archivio e un segnale chiarissimo lanciato al campionato: la Bovalinese non ha alcuna intenzione di nascondersi. Il campionato di Promozione B muove i suoi primi passi tra gerarchie ancora sottilissime e squadre accreditate che cercano di trovare la quadra, ma in cima alla classifica c'è un'unica squadra che viaggia a punteggio pieno: la compagine amaranto.

Un avvio impeccabile: 12 punti e primato solitario

La partenza della Bovalinese è di quelle che lasciano il segno: 12 punti conquistati sui 12 disponibili, frutto di quattro vittorie su quattro incontri disputati. Certo, la strada che porta al traguardo finale è ancora lunga e insidiosa, ma l'impatto stagionale del gruppo guidato da mister Maurizio Lanzaro è stato indubbiamente di altissimo spessore.

Una media di 3 gol a partita

Oltre al bottino pieno in classifica, sono i dati statistici a raccontare il momento d'oro della formazione amaranto. Tra tutti, spicca la straordinaria vena realizzativa: la Bovalinese è infatti l'unica squadra dell'intero girone ad essere già andata in doppia cifra per reti messe a segno.

I numeri parlano chiaro: 12 gol realizzati in 4 gare, con una spaventosa media di tre reti a partita. Una macchina da gol guidata con maestria dal proprio tecnico, capace di abbinare cinismo sotto porta e una manovra offensiva fluida e travolgente.

Il rullino di marcia degli amaranto

L'avvio di stagione ha visto la truppa di Lanzaro superare ogni ostacolo, sia tra le mura amiche che in trasferta, mettendo in mostra una crescente solidità e un potenziale d'attacco impressionante:

1ª Giornata: Cittanova-Bovalinese 2-4

2ª Giornata: Bovalinese-Catona 2-1

3ª Giornata: Africo-Bovalinese 0-2

4ª Giornata: Bovalinese-Rosarnese 4-0

Prove di forza e ambizioni da vertice

Dalla pirotecnica vittoria all'esordio su un campo difficile come quello di Cittanova, al netto successo esterno nel derby con l'Africo, fino al perentorio 4-0 calato alla Rosarnese nell'ultimo turno: le prestazioni della Bovalinese sono vere e proprie prove di forza che confermano le altissime ambizioni del club.

Mentre il torneo entra nel vivo, la truppa amaranto si gode il primato solitario e la sua vivacissima vena realizzativa. Mantenere questi ritmi fino alla fine non sarà semplice, ma le premesse raccontano di una Bovalinese pronta a recitare un ruolo da assoluta protagonista.