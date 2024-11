Da inizio stagione la squadra amaranto ha segnato almeno una rete in tutte le partite di campionato. In striscia aperta da quattro turni Africo, Caraffa e Deliese. Ecco la classifica completa

Tra ambizioni e rincorse, tra riscatti e conferme. In queste prime sette giornate il campionato di Promozione (girone B) ha mostrato tanto, tra sorprese e scossoni, e tanto ha ancora da mostrare, ribadendo la sua affascinante imprevedibilità come testimonia una vetta (attualmente occupata dalla Deliese) molto fragile e soprattutto i primi cinque posti racchiusi in soli tre punti.

Oltre alla bellezza e alla competitività del campionato, comunque, dopo queste prime sette giornate è possibile fare un primo sui sui dati (ancora relativi) che stanno emergendo e, in questo caso, ecco prese in considerazione le squadre con più gol consecutivi in questa prima metà del girone d'andata.

Gol consecutivi in Promozione B

Sette giornate intense, a ribadire l'alta competitività di questo torneo dove tutti possono cadere contro tutti. L'ennesima sorpresa, infatti, arriva proprio a corredo di questa analisi dal momento che l'unica squadra sempre in gol in queste prime sette giornate non è nessuna candidata alla vittoria finale, bensì la Bovalinese. La squadra di mister Frascà, infatti, sabato ha trovato la sua seconda vittoria in campionato ma, soprattutto una striscia in gol ancora aperta. Almeno una rete siglata, infatti, contro Gioiosa Ionica, Atletico Maida, Virtus Rosarno, San Nicola-Chiaravalle, Stilomonasterace, Capo Vaticano e Guardavalle a conferma di come la neopromossa sia ostica per tutti e, soprattutto, mai doma.

Un primato reso in solitaria dopo l'ultimo turno di campionato, quando a fianco c'erano Guardavalle e Val Gallico. La compagine guardavallese interrompe la striscia proprio contro gli amaranto mentre il Val Gallico cade a Gioiosa per 1-0. Un folto gruppo invece a quota 4 ma con Africo, Caraffa e Deliese (tutte in gol dalla quarta alla settima giornata) in striscia ancora aperta mentre il Bianco non riesce a replicare le prime quattro giornate in rete. tris invece per Atletico Maida (in striscia ancora aperta), Gioiosa Ionica (anch'essa in striscia ancora aperta) e Pro Pellaro (dalla prima alla terza.

Ecco la graduatoria completa: Bovalinese 7, Guardavalle 6, Val Gallico 6, Africo 4, Bianco 4, Caraffa 4, Deliese 4, Melicucco 4, Atl. Maida 3, Pro Pellaro 3, Gioiosa Ionica 3, Melito 2, Capo Vaticano 2, Stilomonasterace 1, Virtus Rosarno 1, San Nicola 1