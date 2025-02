Passivo pesante per il Guardavalle che, nella diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, cade per 4-0 sul campo della Deliese. Passivo pesante perché, almeno nella prima parte di gara, i giallorossi hanno giocato alla pari contro una squadra blasonata. Primo tempo chiuso sull'1-0 per i padroni di casa e poi, nella ripresa, il Guardavalle crolla complici anche le circostanze. Nulla ancora è perduto con la speranza quantomeno di fare un play out casalingo ancora viva.

Le parole di Squillace

Nel post gara si è espresso il tecnico del Guardavalle, Squillace, ai microfoni del club di casa: «Risultato un po' pesante per quello visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Non sono d'accordo quando si dice che questo non era il campo su cui fare risultato poiché, per la posizione in classifica che abbiamo, abbiamo la necessità e l'obbligo di giocarcela con tutti e su tutti i campi. Sicuramente non è un attenuante ma siamo arrivati rimaneggiati. Per l'ennesima volta, inoltre, abbiamo concesso a una squadra forte come la Deliese di andare con facilità in porta e in un paio di situazioni in uscita abbiamo regalato palla all'avversario e quando concedi tanto ti fai male da solo».

E poi: «La squadra nel primo tempo ha tenuto bene il campo rischiando poco, poi siamo andati in ritardo su una palla lunga e il difensore nostro non è stato reattivo e ha letto male l'azione. Nel frattempo l'attaccante loro è stato lesto ad approfittare e andare in porta. Nella ripresa c'è stata un'altra partita poiché abbiamo perso il nostro centrale, punto di riferimento in campo».