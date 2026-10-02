Il Capo Vaticano parte con il piglio giusto nel girone B di Promozione. Nonostante una preparazione estiva iniziata con qualche giorno di ritardo a causa di vari imprevisti, i neroverdi guidati in panchina da mister Diego Surace hanno subito mostrato affiatamento, raccogliendo sette punti nelle prime tre uscite stagionali. Un rullino di marcia spinto dalle giocate e dalle reti di Lorenzo Infusino. Il fantasista ricadese è stato finora l'uomo chiave della squadra, mettendo a segno ben tre gol (esattamente la metà delle sei reti totali realizzate dal Capo Vaticano).

Le parole di Infusino

Ai microfoni di LaC News24, il giocatore non nasconde la propria soddisfazione per l'impatto con il campionato: «L’avvio è sicuramente positivo, stiamo iniziando a conoscerci meglio e penso che partita dopo partita possiamo sempre migliorare. Sicuramente non mi aspettavo una partenza così, specialmente dal punto di vista realizzativo. Sono molto contento, ma il merito è dei miei compagni che mi mettono nelle condizioni di fare bene. Spero di continuare così e di togliermi tante altre soddisfazioni».

Obiettivo riscatto ma piedi per terra

Dopo una passata stagione caratterizzata da troppi alti e bassi, la società ha investito con decisione nel mercato estivo per regalare alla piazza una rosa competitiva. L'avvio incoraggiante fa già sognare i tifosi in ottica playoff, ma Infusino preferisce predicare prudenza e concentrazione: «Siamo soltanto all’inizio, il campionato è ancora lungo. Dopo tre giornate il bilancio è positivo, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare domenica per domenica, perché questo è un torneo dove la sorpresa è sempre dietro l’angolo».

«Bovalinese, Africo e Polistena le favorite»

La Promozione B di quest'anno si preannuncia particolarmente livellata e insidiosa, priva di un'unica e schiacciante favorita per il salto di categoria. Un fattore che rende ogni sfida imprevedibile, come sottolinea lo stesso calciatore neroverde.

E infine: «Da due o tre anni la Promozione è un campionato difficile che molti sottovalutano. Ci sono squadre sicuramente più attrezzate di noi, partite prima e con obiettivi diversi, ma noi cercheremo di giocarcela con tutti alla pari: sarà il campo a dettare l'ultima parola. Non ho ancora visto tutte le compagini, ma per i nomi a disposizione credo che Bovalinese, Africo e Sporting Polistena siano le tre favorite per la vetta. Nel calcio, però, le partite bisogna giocarle e vincerle».