Buon pari per la Deliese che rallenta la corsa della capolista Stilomonasterace. Nella diciassettesima giornata del campionato di Promozione (girone B) la formazione amaranto fa 1-1 nonostante la situazione di emergenza a livello di organico. Vantaggio locale con Battista, agli sgoccioli del primo tempo mentre, nella ripresa, lo Stilomonasterace perviene al pareggio grazie a Ghergo sempre più goleador. Per la formazione di mister Parentela la zona play off è sempre distante un punto.

Le parole di mister Parentela

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio mister Parentela: «Un pareggio che ci può anche stare anche se potevamo sicuramente difendere il vantaggio dal momento che stavamo gestendo bene. Nella ripresa un errore nostro di marcatura ci ha costretto al pareggio ma nel calcio gli errori ci possono stare, l'importante è lavorarci».

Come accennato, una Deliese ridotta all'osso: «C'è inoltre da dire che questa partita era molto difficile non solo perché lo Stilomonasterace era in vetta alla classifica, ma anche perché venivamo da una settimana dove è successo di tutto tra maltempo, indisponibili e l'allontanamento di un giocatore che non aveva rispettato le regole della società. Abbiamo preso inoltre due ragazzi che non giocano da un anno e devono ritrovare la condizione e non dimentichiamo l'infortunio di Borghetto e la squalifica di Versaci. A parte questo le occasioni per vincerla le abbiamo avute, come quella capitata a Giorgiò. Stilomonasterace migliore squadra che ho incontrato finora».