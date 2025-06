Una stagione vissuta tra vetta e primissimi posti, cullando a lunghi tratti l'immediato ritorno nel campionato di Eccellenza lasciato lo scorso anno. Una vetta distante solo quattro punti al termine del campionato regolare e un play off sfortunato: il Gioiosa Ionica riparte dalla consapevolezza di aver dato il massimo e di essere comunque competitiva, proprio per questo il club biancorosso è già proiettati alla stagione 2025/26.

Il nuovo organigramma societario

Un progetto solido non può esistere senza una società forte, proprio per questo la compagine gioiosana ha annunciato la stesura del nuovo organigramma societario dopo l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare le nuove nomine dirigenziali.

Il nuovo organigramma societario sarà così composto: Sergio Rizzo ricoprirà la carica di Presidente e Rappresentante Legale; Domenico Mammolenti sarà il vice-presidente; Marco Logozzo ricoprirà il ruolo di segretario; Giuseppe Agrippo sarà Responsabile Area Tecnica; Valentino Panetta invece Responsabile Settore Giovanile Under 19; Vincenzo Agrippa sarà responsabile alla Logistica.



Di seguito, inoltre, i dirigenti accompagnatori ufficiali e il resto dello staff: Francesco Agostino, Davide Stefanelli e Gianfranco Tromba; consulente legale Fabio Mesiti; Medico Sociale della Prima Squadra è stato nominato il dottor Domenico Clemente; Addetto Stampa Antonio Labate; magazziniere Gilberto Panetta; Lorenzo Fanelli collaboratore nella realizzazione delle grafiche social. Inizia dunque un nuovo capitolo biancorosso, in attesa di sondare il mercato e rinforzare la rosa.