C’è un nuovo leader di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. La giornata numero 13 del girone B di Promozione saluta al comando Carlo Gallo, esperto difensore della Vigor Lamezia. Sempre dietro le quinte, sempre efficace, per una volta si prende la ribalta e anche gli applausi. Un gol pesante per il difensore lametino in casa della Palmese, dove ha messo la firma nella vittoria della Vigor nello scontro al vertice. Un buon rendimento anche per lui, insomma, e quindi un primo posto che gratifica e che ripaga Carlo Gallo dei sacrifici puntualmente svolti finora.

Sul podio del turno recente troviamo quindi Antonio La Torre, giovane esterno del Capo Vaticano, la cui presenza nella top ten, dalla scorsa stagione, è frequente. L’anno precedente è stato fra i migliori e anche adesso continua a offrire prestazioni di un certo livello. Sempre fra i migliori, poche parole e tanti fatti. Quindi ecco Serafino Bruzzese: in questo caso tante esperienza, corsa e visione di gioco. Il mancino della Cinquefrondese resta una garanzia.

A punti vanno quindi Piccolo del Capo Vaticano, pure stavolta nella top Ten, nella circostanza autore di parate straordinarie e pertanto con un rendimento sempre elevato. Bene il suo collega Cannizzaro del San Giorgio, altro elemento affidabile. A seguire il solito Bernardi della Vigor Lamezia, che avvicina così la prima posizione nella graduatoria generale, anche per via di un infortunio che terrà lontano di campi per qualche partita il leader D’Agostino. Infine bene Corrao della Deliese, Romeo del Melicucco, Morabito dell’Archi e Perez del Roccella.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo 13 giornate.