L'attaccante colombiano nuovamente decisivo nel percorso del club gallicese, così come Jaiteh per il Gioiosa Ionica e Ghergo per lo Stilomonasterace, che completano il podio

Adesso saranno sette giornate da vivere fino all'ultimo minuto. Nel campionato di Promozione (girone B) tutto è ancora in gioco e vede le prime cinque squadre racchiuse in soli quattro punti. Ogni settimana è un rebus da risolvere e con protagonisti tanto inaspettati quanto numerosi, a conferma dell'alta qualità del torneo.

Stilata la settimanale top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Qualche settimana di assenza prima di tornare in vetta in maniera decisa. La Top 3 di questa settimana, infatti, è a forti tinte colombiane dal momento che è nuovamente caratterizzata da Sebastian Carvajal. Il Val Gallico rimane col fiato sul collo della capolista Virtus Rosarno e lo fa anche grazie al suo bomber. Doppietta decisiva nel'1-3 esterno contro l'Atletico Maida: il primo è di pregevole fattura, dopo una progressione centrale e dal limite (quasi senza prendere rincorsa) supera Rubino mentre il secondo è un mix di velocità, senso della posizione e freddezza nella conclusione.

Sette punti per Ebrima Jaiteh, dal momento che l'attaccante del Gioiosa Ionica è il man of the match della sfida contro l'Africo. Il 3-2 biancorosso, infatti, è figlio della doppietta del centravanti che permette ai biancorossi di tornare a vincere e di rimanere a distanza ravvicinata dalla vetta.

A completare la Top 3 è ormai un cliente fisso di questa stagione e artefice di un campionato di altissimo rilievo e con standard superiori a un campionato di Promozione. Maxi Ghergo è un difensore, ma sta avendo la media-gol di un centrocampista offensivo. Proprio lui apre le danze in favore dello Stilomonasterace nel tris rifilato al Capo Vaticano.