Scossone clamoroso in casa Virtus Rosarno dal momento che, come un fulmine a ciel sereno, balza la notizia della separazione con il direttore sportivo Mimmo Varrà. Una figura storica del club amaranto per trionfi e imprese con questa maglia. La notizia è arrivata il giorno dopo il pareggio a reti bianche in casa del Melito.

Il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale del club amaranto: «La Virtus Rosarno comunica la separazione con il Direttore Sportivo Mimmo Varrà. La società desidera ringraziarlo per l’impegno, la professionalità e il contributo dato alla crescita del club durante il suo mandato. Pur prendendo strade diverse, il legame umano e il rispetto reciproco rimarranno immutati. Auguriamo a Varrà il meglio per il prosieguo della sua carriera, certi che continuerà a distinguersi nel mondo del calcio». E ancora: «Nel frattempo, la Virtus Rosarno resta concentrata sul proprio obiettivo: vincere il campionato e conquistare la promozione in Eccellenza. Con determinazione e il sostegno di squadra, staff e tifosi, continueremo a lavorare con ambizione e dedizione per raggiungere i nostri traguardi».

Il saluto del ds Varrà

Ad annunciarlo è anche lo stesso direttore sportivo, vincitore di ben sei campionati con questo club, che esprime così la fine del rapporto con la squadra della sua città: «Come anticipato il 14 gennaio tramite un mio post sui social, non mi sentivo più il direttore e, a conferma di tutto ciò, oggi risulta essere ufficiale la separazione con la Virtus Rosarno ma con la promessa che rimarrò sempre il primo tifoso. Un caloroso saluto a tutta la dirigenza, ai calciatori e alla tifoseria. In ogni caso sono molto contento di lasciare la squadra al primo posto, ma si poteva fare di più».