Siamo arrivati esattamente a un terzo del campionato in corso e di pagine da scrivere ce ne sono ancora tante, soprattutto per quel che riguarda i vertici.

Il torneo di Promozione B osserverà, questo weekend, la decima giornata e la trama stagionale sarà arricchita, anche questa settimana, da incroci interessanti e delicati.

Gli anticipi

Come di consueto, due saranno gli anticipi che apriranno la giornata e che vedranno in campo Val Gallico-San NicolaChiaravalle e Melito-Atletico Maida.

Quanto al primo match, il club gallicese (tra i candidati per i vertici) arriva da un momento opaco e con una sola vittoria nelle ultime sei giornate. Ora però la formazione di mister Aquilino non può più sbagliare per non rischiare di rendere già abissale la distanza con la vetta (attualmente di cinque lunghezze). Val Gallico che si scopre il più prolifico in casa con 12 centri, ma è anche quello più prolifico con la ripresa sempre con 12 esultanze. Inutile dire che il diamante è Carvajal, a segno finora contro 7 squadre su 9. Buon momento invece per il San NicolaChiaravalle che arriva da due vittorie consecutive e tre risultati utili di fila e che ha iniziato la propria risalita in classifica.

Interessante invece l'altro anticipo. Da una parte c'è innanzitutto un Melito che vola sulle ali dell'entusiasmo e che, mercoledì, ha centrato una storica semifinale in Coppa Italia Dilettanti eliminando la Reggioravagnese. Una squadra sicuramente costruita per i vertici, quella di mister Cormaci, e il cammino in Coppa lo testimonia. L'obiettivo principale, però, è quello di risalire in campionato e rialzarsi dopo la sconfitta di Gioiosa, arrivata dopo le tre vittorie consecutive. Di fronte però c'è un Atletico Maida esperto della categoria e che vuole riprendere a correre dopo i due rallentamenti consecutivi. Il club giallorosso, inoltre, rileva una piccola curiosità: nel primo tempo è la squadra che ha segnato meno gol mentre, nella ripresa, è la seconda più prolifica. Inoltre la formazione di mister Stranges è quella che ha segnato più reti (5) nella cosiddetta zona Cesarini (ultimi dieci minuti).

Il programma della domenica

Si arriva così alle gare di domenica e al duello a distanza tra Virtus Rosarno e Gioiosa Ionica, rispettivamente prima e seconda della classe. La capolista ospita, in un match sulla carta abbordabile (ma solo sulla carta) il Caraffa penultimo ma che ha dato segni di ripresa. Inutile dire che la formazione di Panarello è quella che ha fatto più punti in casa (10) mentre il Caraffa quella che ne ha fatti meno in trasferta (1).

Cercherà di rimanere in scia, come detto, il Gioiosa Ionica che sembra essere inarrestabile. Cinque vittorie consecutive per i biancorossi. Un dato emerge in questo scontro: il Gioiosa Ionica è la seconda squadra più prolifica nel primo tempo mentre i biancorossi, invece, la seconda più bucata.

Trasferta sul campo dell'Africo invece per la sorpresa di questo primo terzo di stagione, ovvero la Bovalinese. La formazione di Frascà, terza in classifica, vuole continuare la sua favola e dopo il pirotecnico successo contro il Val Gallico, che è valsa la terza vittoria di fila, si cerca il poker domenica.

Stessa situazione di classifica per lo Stilomonasterace che sarà di scena sul campo del Bianco. I ragazzi di mister Papaleo scenderanno in campo con una consapevolezza: essere la squadra meno bucata in trasferta.

Chiudono il programma Guardavalle-Capo Vaticano, due squadre che devono assolutamente lasciare la zona play out, e Melicucco-Deliese, con il fanalino di coda che ritrova Milano in panchina. Quanto alla Deliese, invece, è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il periodo opaco con una sola vittoria nelle ultime quattro gare.