Le strade tra le parti si erano divise otto giorni fa (il 22 gennaio), dopo i vari vertici societari ecco il ripensamento e la chiamata. Il tecnico è già al lavoro per la trasferta di Maida

Allarme rientrato in casa val Gallico e rinnovata l'unione d'intenti tra la compagine gallicese e lo stesso tecnico. Le parti, infatti, si erano divise ufficialmente otto giorni fa, subito dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto di vertice (0-3) contro Sc Soverato che ha definitivamente estromesso la squadra reggina dalla lotta a vertice.

Il ritorno

Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, l'ultima ancora più pesante dal momento che è arrivato l'1-5 contro l'Ardore, e certamente la colpa non era di Di Maria. Dopo giorni di riflessione, dunque, la dirigenza ha deciso di richiamare il tecnico e cercare di ripartire cercando di raddrizzare, per quanto possibile, una stagione storta. Mister e società ripartono con la volontà di continuare a perseguire gli obiettivi stagionali, credendo nel progetto e nella possibilità di superare le difficoltà del momento e dell’attuale classifica.

Contestualmente la società ha comunicato la rescissione contrattuale con il calciatore Giuseppe Sapone. Per Di Maria il ritorno in panchina sarà domenica, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, in casa dell'Atletico Maida.