Una serie di brillanti prestazioni, assist e gol, serpentine e dinamismo. Domenico Amante del Capo Vaticano si è fatto apprezzare per la costanza di rendimento in particolare nelle ultime giornate. Sta lasciando il segno, insomma, e allora eccolo al comando della Top Ten di Zona D il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese per quanto riguarda la 21ª giornata. Il calciatore del Capo Vaticano in questa speciale classifica precede Giuseppe Sapone della Palmese, altro elemento la cui costanza di rendimento è puntuale e non solo per i gol che sta mettendo a segno: già 8, davvero tanta roba per un centrocampista. Ed a proposito di reti, il difensore Alessandro Mascaro della Vigor Lamezia continua a “divertirsi” in area di rigore avversaria e si conferma sprecato per la categoria. Con Amante, Sapone e Mascaro, insomma, un podio di grande spessore per quanto riguarda la Top Ten della 21ª giornata.

Ai piedi del podio troviamo Marco Sorgiovanni del Roccella, davanti a Serafino Bruzzese della Cinquefrondese. Bene anche Leo Secondi del San Giorgio. A seguire Percia Montani della Vigor Lamezia, Saadaoui del Bivongi Pazzano, Gligora dell’Africo e Macrì del Melicucco. La classifica generale aggiornata al 21° turno verrà resa nota venerdì sera alle 22,30 nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate di Zona D.