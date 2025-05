Un campionato di promozione B concluso al settimo posto in classifica e con i play off sfumati proprio nel finale. La stagione del Sersale ha vissuto più alti che bassi ma purtroppo non è bastato per tornare a concorrere per i vertici. In casa giallorossa, però, qualcosa sta per cambiare e dopo l'addio del presidente Schipani arriva anche quello di uno dei pilastri del club, Ettore Gallo, già presidente e direttore sportivo.

L'addio di Ettore Gallo

Ad annunciarlo è lui stesso attraverso i suoi canali social: «Dopo 15 campionati consecutivi è giunta l’ora di lasciare l’Asd Sersale Calcio 1975. Motivi strettamente personali mi hanno indotto a presentare le dimissioni. Sono stati anni belli, entusiasmanti, di passione e di sacrifici. Momenti indimenticabili e momenti di delusioni, ma questo è il calcio. Girando per la Calabria e per il sud Italia ho conosciuto molte persone di cui porterò un ottimo ricordo. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno posto in me, ringrazio tutti i dirigenti che mi hanno supportato e sopportato, tutti gli allenatori, tutti i calciatori che hanno indossato questa meravigliosa maglia. Ringrazio le autorità federali, tutti gli addetti ai lavori e le amministrazioni comunali che ci sono state sempre vicine. Un ringraziamento particolare a tutti (e non sono pochi) gli sponsor che hanno fatto sì che questa realtà calcistica andasse avanti». E ancora: «Ringrazio tutti gli sportivi, i tifosi e tutti i cittadini sersalesi e del comprensorio per il loro sostegno e vicinanza. Ringrazio per la pazienza e il sostegno mia moglie e mia figlia che sicuramente saranno contente di questa scelta per passare più tempo insieme a loro. Auguro al Sersale di ripetere i fasti di un tempo e di ritornare ai campionati che la città di Sersale merita».