Nomi illustri nella Top Ten conclusiva di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Si finisce con il botto e con una decina di nomi spesso e volentieri presenti nelle varie classifiche settimanali legate al rendimento. L’ultimo leader di giornata del girone B di Promozione è Lorenzo Infusino. Il centravanti della Palmese entra dalla panchina e risolve a favore dei neroverdi lo scontro diretto con il San Giorgio. Da parte di Infusino anche tanto carattere, perché in pieno recupero si prende la responsabilità di calciare il rigore della vittoria, grazie al quale la Palmese si è garantita la possibilità di giocare in casa il primo turno dei play off, sempre con il San Giorgio. Per Infusino un’altra prova di spessore per un campionato vissuto sicuramente da protagonista. Il suo bilancio è di 26 presenze e 10 reti. Una stagione in doppia cifra, insomma, e un rendimento elevato.

Arrivato a campionato in corso, Mimmo Zampaglione ha saputo lasciare il segno con la maglia del San Giorgio ed è lui il secondo classificato nella Top Ten della 30ª giornata, davanti a Giuseppe Sapone: il centrocampista della Palmese è apparso più volte nel corso della stagione nella classifica dei migliori, tanto da occupare una buona posizione anche nella graduatoria generale. Un podio di tutto spessore, allora, in occasione del turno conclusivo, anche perché l’unica partita vera della trentesima è stata quella fra il San Giorgio e la Palmese.

Nelle altre gare, ovviamente, motivazioni diverse e/o minori, per cui la Top Ten conclusiva non si lascia condizionare dai risultati “allegri” maturati sui vari campi, ma vuole comunque tributare un merito al rendimento tenuto nel corso della stagione, come nel caso di Antonio La Torre del Capo Vaticano, spesso fra i più brillanti della squadra vibonese. Classe 2003, il giovane e duttile calciatore vibonese ha dato vita ad una annata sopra le righe e lo stesso vale per Carmelo Corrao, centravanti della Deliese: doppia cifra per lui e diversi gol pesanti ai fini del risultato. Sulla salvezza del Roccella c’è invece la firma indelebile di Marco Sorgiovanni, trascinatore autentico della compagine jonica, in grado di conquistare la salvezza. Nonostante qualche giornata di assenza per infortunio, quando è sceso in campo ha puntualmente lasciato il segno. A prescindere, invece, dalle quattro reti siglate nella gara finale, Salim Saadaoui ha rappresentato una gran bella realtà del campionato. Il calciatore del Bivongi Pazzano ha avuto un rendimento molto alto ed anche una certa continuità, avendo giocato 29 partite, siglando fra l’altro 14 gol.

Infine ecco le stelle, vale a dire quei calciatori presenti più volte nella Top Ten settimanale di Zona D: per Giovanni D’Agostino del Comprensorio Archi, Francesco Maviglia dell’Ardore e Davide Giglio dello Sporting Catanzaro Lido si è trattato di un campionato vissuto costantemente da protagonisti. Dei veri e propri fuoriclasse, in grado di farsi apprezzare su ogni campo, in ogni giornata. Adesso l’attesa è tutta per la classifica finale: chi sarà stato il vincitore della Top Ten di Zona D per quanto riguarda il girone B di Promozione?