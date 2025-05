Un'annata entusiasmante e fino all'ultimo incerta nel su epilogo. Il campionato di Promozione B chiude la regular season con sorprese e ribaltamenti dell'ultimo secondo e, adesso, continua a far rimanere incollati gli addetti ai lavori con lo svolgersi dei play off. Nessun play out invece dal momento che oltre al Melicucco, retrocesso direttamente come ultimo in classifica, abdicano anche Caraffa e Guardavalle a causa della distanza maggiore dei dieci punti la quartultima e la quintultima.

Le sfide play off

Spazio dunque alle semifinali play off che decreteranno le due finaliste e, in seguito, quella che si giocherà l'accesso al prossimo campionato di Eccellenza nella finalissima con la vincente del play off del girone A. Stilomonasterace-San NicolaChiaravalle e Gioiosa Ionica-Val Gallico le due semifinali in programma. Partendo dal primo match citato, lo Stilomonasterace parte leggermente favorito ma solo per la posizione in classifica e per i due risultati su tre nell'arco dei 120 minuti, ma in gara secca tutto può succedere e non esistono gerarchie. Principale testimone ne è proprio il San Nicola-Chiaravalle che ha agguantato il poto play off proprio all'ultima giornata dopo una rincorsa folle, soprattutto nel girone di ritorno dove ha chiuso da prima in classifica. Vola sulle ali dell'entusiasmo la compagine di mister Sisi che, nel 2025, ha ottenuto sei vittorie esterne su otto. Certo è che lo Stilomonasterace rimane una squadre solida e che fin dall'inizio della stagione ha occupato le primissime posizioni, già da questo si intuisce il merito della compagine. Allo stesso modo incerto il match tra Gioiosa Ionica e Val Gallico, con i biancorossi che giocheranno in casa in virtù del sorpasso sul club gallicese proprio all'ultima giornata. Si affrontano due squadre valide e con tanta qualità in organico, e anche qui le gerarchie sono azzerate nonostante la squadra di mister Logozzo abbia il vantaggio del piazzamento in classifica.