Il rendimento è stato sempre elevato. Per portarlo a livelli straordinari ha deciso di regalarsi una giornata da assoluto protagonista. Gabriele Macrì è il leader di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ha messo a segno una tripletta da incorniciare, decisamente tanta roba per un difensore. Quella del Capo Vaticano rimane una gran bella stagione e tutti meritano un plauso. In questa circostanza Macrì “ruba” la scena ai compagni, proprio perché è insolito vedere un difensore che fa tre gol. Ma al di là della sua vena realizzativa, finora le prestazioni del difensore vibonese sono sempre state eccellenti. E quindi è proprio Macrì il migliore della settimana per quanto riguarda la giornata numero 25 del girone B di Promozione (tra l'altro per lui è la seconda volta al comando della top settimanale in questa stagione).

Alle sue spalle troviamo Francesco Panuccio della Saint Michel. Un paio di parate delle sue mettono a tacere le velleità del Melicucco e comunque ancora una volta regala sicurezza e tranquillità all’intero reparto. Completa il podio Domenico Bruzzaniti, nuovamente nella graduatoria settimanale e non poteva essere altrimenti, considerando la frequenza con la quale sta segnando. Panuccio e Bruzzaniti sono fra i migliori anche nella classifica generale della Top Ten, che verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).

Nella graduatoria dei più bravi di giornata ecco Giorgiò del Gallico Catona, decisivo con una tripletta ai fini della vittoria del Gallico Catona. A proposito di gol, anche Gligora con la maglia dell’Ardore sta segnando con una certa frequenza, mentre troviamo nuovamente Salvatore Iozzi fra i migliori, anche perché è riuscito a respingere l’ennesimo rigore stagionale. A seguire altre tre “vecchie conoscenze” della Top Ten di Zona D: Barolo del Melicucco, Romeo del San Nicola da Crissa e Piccolo del Capo Vaticano. Completa l’elenco dei più bravi Faure della Virtus Rosarno.