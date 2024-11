Un avvio di campionato alla grande per il Capo Vaticano e per il difensore Gabriele Macrì. Un centrale difensivo con il vizio del gol, avendo segnato due reti nella gara vinta contro l’Atletico Maida. E proprio Macrì è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nel girone B di Promozione il difensore del Capo Vaticano si prende così i 10 punti che vanno al leader della Top Ten: i punti conseguiti nel corso delle varie giornate si andranno così a sommare per andare a formare la classifica generale, dove nella passata stagione ha trionfato Giovanni D’Agostino. Proprio quest’ultimo, in organico al Gallico Catona, si trova in seconda posizione per quanto riguarda i migliori della seconda giornata. A completare il podio ecco l’esperto centrocampista Ottonello dello Sporting Catanzaro Lido.

A seguire, in quarta posizione, Mari del San Nicola da Crissa, fra i più propositivi in questa prima fase della stagione, e Filardo del Capo Vaticano, centrocampista che conferma di avere una certa confidenza con la rete. Quindi troviamo Artuso del Saint Michel, Corso del Melito, Romeo del San Nicola da Crissa, Libri dell’Ardore e Bolognino del Melicucco.

Facendo un passo indietro, nella prima giornata di campionato il migliore è stato Romeo del San Nicola da Crissa, un difensore che non tramonta e che da sempre rappresenta una sicurezza sul piano del rendimento e dell’affidabilità. Quindi due portieri: Piccolo del Capo Vaticano e Licastro della Virtus Rosarno. E poi: Domenico Zampaglione del Gallico Catona, Nello Gambi della Deliese, Nania dello Sporting Cz Lido, Antonio La Torre del Capo Vaticano, Jaiteh del Saint Michel, Gligora dell’Ardore e Werneck della Pro Pellaro.