Sempre puntuale, sempre con un rendimento elevato. Davide Giglio era e rimane una certezza, in particolare quando si tratta di gonfiare le reti avversarie. Il centravanti dello Sporting Cz Lido è puntualmente presente nella classifica dei migliori e questa settimana tocca proprio a Giglio indossare i panni del leader nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. I dieci punti del migliore di giornata spettano proprio all’attaccante giallorosso, il quale precede un’altra garanzia, questa volta nella veste di difensore arcigno e dinamico, vale a dire Alessandro Mascaro, fra i fuoriclasse della Vigor Lamezia. A completare il podio ecco Leo Secondi, il quale sta viaggiando a ritmi elevati da diversi mesi a questa parte, con il San Giorgio fra le pretendenti alla conquista della piazza d’onore.

Al solito bene Maviglia dell’Ardore, il quale è stato indicato nella classifica settimanale dei migliori per ben 13 volte in questa stagione. Gligora dell’Africo da qualche mese a questa parte è sempre più incisivo e bene ha fatto quest’anno anche Marcello Percia Montani, in doppia cifra con la Vigor Lamezia. Infine, nella Top Ten, ecco Militano della Palmese, Carè del Roccella, Valensise del Melicucco e Tortorella del Ravagnese. La classifica generale aggiornata al 27° turno verrà resa nota venerdì sera alle 22,30 nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate di Zona D.