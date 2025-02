Si avvicina il rush finale e tutto è ancora apertissimo. All'orizzonte c'è la ventitreesima giornata del girone B di Promozione e la situazione di vertice è ancora alquanto fitta, basti pensare che le prime sei squadre sono racchiuse da soli quattro punti e proprio per questo si preannuncia un finale intenso.

Gli anticipi

Innanzitutto sarà un sabato ricco e intenso dal momento che vedrà giocarsi ben quattro anticipi e tutti a loro modo importanti vista la classifica corta. Innanzitutto impegnato a Caraffa la Pro Pellaro, in un match dove il pronostico penderebbe a favore dei bianconeri e con i locali quasi spacciati al loro destino. Una vittoria per la squadra di Verbaro, inoltre, permetterebbe di agganciare momentaneamente il secondo posto e continuare a sognare in grande.

Sfida tra chi poteva fare di più quella tra Deliese e Melito, entrambe sopra la superficie play out ma con i vertici non lontani ma tortuosi. La formazione di Parentela non vince da tre turni mentre il Melito arriva in salute, con tre vittorie di fila e quattro risultati utili ma, soprattutto, con dodici gol fatti e uno solo subito nelle ultime quattro uscite.

L’altro anticipo riguarda Bovalinese-Bianco, con i padroni di casa reduci da tre risultati utili consecutivi e con l'intenzione di riprendersi le posizioni di vertice, ma di fronte ci sarà appunto un Bianco virtuale capolista del ritorno con 16 punti e inoltre è anche la squadra più prolifica in trasferta della stagione. Infine, in programma c’è anche il match che vede la capolista Virtus Rosarno che farà visita al fanalino di coda Melicucco ormai rassegnato al proprio destino e in una gara che non sembra avere storia.

Le gare della domenica

L’altra parte di programma sarà domenica pomeriggio dove il Val Gallico, secondo in classifica e reduce da un ottimo periodo di salute con tre vittorie e un pari nelle ultime quattro gare, cercherà di stare in scia della vetta. Il club gallicese, però, non avrà un impegno facile dal momento che sarà di scena sul campo dell'Atletico Maida in piena zona play off. La formazione giallorossa, inoltre, è la squadra che subisce meno gol in casa durante la stagione.

Chiamata ai tre punti lo Stilomonasterace che non vince da ben quattro turni senza però compromettere la corsa alla vetta. Il big match di Rosarno è finito in parità ma adesso gli uomini di Papaleo devono ritornare a correre e farlo da questa giornata, quando ospiteranno il Capo Vaticano al quale serve qualche punto in più per essere maggiormente tranquillo e scacciare lo spettro play out.

Chi deve scuotersi è anche il Gioiosa Ionica, reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-0 di una settimana fa. I biancorossi rimangono tra le candidate al primo posto ma, per alimentare l'obiettivo, devono tornare a vincere. La squadra di Logozzo, che in casa è la seconda squadra che prende meno gol, ospiterà l'Africo di Criaco. Il programma si chiude con San NicolaChiaravalle-Guardavalle. I padroni di casa arrivano da un buon momento viste le tre vittorie nelle ultime quattro gare e il buon gioco espresso. Per il Guardavalle potrebbe essere l'ultima chiamata.