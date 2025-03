Sono gli ultimi sgoccioli di una stagione intensa e soprattutto imprevedibile dal momento che neanche a sei giornate dal termine c'è una vera e propria favorita per la vittoria finale, come dimostrano le prime quattro squadre racchiuse in soli quattro punti. Il campionato di Promozione (girone B) vedrà svolgersi questo week end la venticinquesima giornata, e qualche sussulto potrebbe arrivare.

Gli anticipi

Si parte con i consueti anticipi del sabato che vedranno di fronte Caraffa-Virtus Rosarno e Bovalinese-Africo. Sulla carta un epilogo quasi scontato per quel che riguarda il primo incontro, ma il calcio ci ha sempre abituati a smentite clamorose. Il Caraffa è seriamente con l'acqua alla gola dal momento che anche un ipotetico play out (ultima disperata speranza per mantenere la categoria) è appeso a un filo. La Virtus Rosarno invece deve accelerare in questo rush finale, e l'occasione è ghiotta per andare così almeno per una notte a più sei sulle altre.

Più equilibrato l'altro match, che poi è anche una sorta di derby. La Bovalinese è prepotentemente rientrata nella lotta play off mentre l'Africo è senza vittorie da quattro turni e con un solo successo nelle ultime sei uscite che non ha comunque compromesso la salvezza. Punti in palio molto importanti per i padroni di casa, soprattutto in ottica quarto-quinto posto.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio rispondono poi tutte le altre, su tutte Stilomonasterace e Gioiosa Ionica che sono al momento le principali antagoniste della Virtus Rosarno. la squadra di mister Papaleo ospiterà un Bianco che in questo girone di ritorno sta avendo un ritmo da play off come dimostrano i 17 punti conquistati in nove gare e il virtuale secondo posto nella classifica del ritorno. Cercano la terza vittoria consecutiva per continuare a mettere pressione alla capolista. Occhio al Bianco che in trasferta è la squadra più prolifica del campionato con 21 gol. Posta in palio alta, ed errori a zero, anche per il Gioiosa Ionica che ha però un impegno alquanto ostico e per certi versi anche una sorta di anticamera di spareggio play off. In terra gioiosana approderà infatti la Pro Pellaro. Entrambe divise da soli tre punti. I padroni di casa, che davanti ai propri tifosi sono la squadra che concede meno gol devono rimanere attaccati al treno della vetta mentre i bianconeri non vogliono mollare il treno play off (che sarebbe meritato per quanto mostrato fin qui).

Un blackout pesante, inaspettato e ingiustificato quello del Val Gallico di settimana scorsa e che bisogna subito archiviare. Dopo la cinquina interna subita, il club gallicese deve riprendere il passo anche se dovrà farlo in un campo ostico e contro un avversario in forma: il San Nicola-Chiaravalle. Questi ultimi arrivano da quattro risultati utili consecutivi e con una sola sconfitta nelle ultime sei uscite, inoltre sarebbero secondi nella classifica del ritorno. Vuole tornare in sella al giro play off anche l'Atletico Maida senza vittorie da tre turni. I giallorossi ospitano un Melito reduce dalla sconfitta interna contro il Gioiosa e dunque desideroso di rifarsi. Sicuramente sul terreno dell'Atletico Maida non sarà, anche perchè la squadra di Stranges è quella che subisce meno nel secondo tempo.

Impegni interni per Capo Vaticano e Deliese, rispettivamente contro Guardavalle e Melicucco, quasi ormai rassegnate al proprio destino.