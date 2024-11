I suoi gol si contano e si pesano. Giovanni D’Agostino è al comando della classifica marcatori del girone B di Promozione con 23 reti, molte delle quali rivelatesi decisive ai fini del risultato conclusivo. I gol di Giovanni D’Agostino hanno così inciso pesantemente sul campionato, visto che hanno portato in dote al Comprensorio Archi la bellezza di 19 punti. Per il fantasista di Villa San Giovanni c’è in corso un fantastico triplete: è in vetta alla classifica marcatori del girone B di Promozione, è il leader di questa speciale graduatoria sui goleador più decisivi ed è anche in cima alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Fra i giocatori più incisivi nel girone B di Promozione c’è quindi Carmelo Corrao, secondo in questa speciale classifica con 14 punti portati in dote alla Deliese. Alle sue spalle ecco Vara del San Giorgio con 12 punti. In doppia cifra c’è anche Marino dell’Ardore. A seguire Antonio Mercuri dell’Atletico Maida, le cui realizzazioni hanno prodotto 9 punti, Giglio dello Sporting Catanzaro Lido e Gligora dell’Africo con 8, Valensise del Melicucco, Misale della Palmese e Secondi del San Giorgio con 7 e via via tutti gli altri.