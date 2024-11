Per tre volte su dieci ha conquistato il primo posto come vincitore di giornata. E non solo: in otto occasioni è andato a punti, comparendo nella classifica di rendimento della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A conti fatti un avvio di stagione da urlo per Giovanni D’Agostino, fantasista del Comprensorio Archi. Un vero e proprio trascinatore, con prestazioni davvero di notevole spessore. E adesso, con questa lunga serie di punti conquistati, D’Agostino diventa il favorito numero uno per la vittoria finale, anche se la stagione è appena ad un terzo del suo cammino.

Nella giornata numero 10 di campionato, D’Agostino ha preceduto Sorgiovanni del Roccella, altro elemento in grado di offrire un rendimento di un certo spessore. Prestazioni in crescendo, allora, per il calciatore della formazione jonica, mentre la parata sul rigore di Giglio ha rappresentato la classica perla per Romeo, estremo difensore del Melicucco, il quale fa la sua prima apparizione nella Top Ten, al contrario del compagno di squadra Aguì, presente già cinque volte nella graduatoria dei migliori e, come vedremo, anche nei primi dieci della graduatoria generale.

Fra i migliori del decimo turno, troviamo Vara del San Giorgio, a segno con sempre più maggiore frequenza, Infusino in ascesa con la Palmese, Percia Montani della Vigor Lamezia, Cannizzaro del San Giorgio, Marino dell’Ardore e Saadaoui del Bivongi Pazzano.

La classifica generale

Come si diceva, il primo in graduatoria prova a prendere il largo. Con ben 50 punti Giovanni D’Agostino dell’Archi è in vetta alla Top Ten generale per quanto riguarda il girone B di Promozione. Il fantasista dell’Archi si trova con un margine di +14 rispetto al centravanti Vara del San Giorgio, il quale ha scalzato dalla terza posizione Bernardi della Vigor Lamezia, che insegue a 35.

Ai piedi del podio troviamo Giglio dello Sporting Catanzaro Lido con 31 ed a seguire Maviglia dell’Ardore con 27 e Aguì del Melicucco con 26. Fra i migliori 10 della classifica di rendimento, dopo un terzo del torneo, troviamo quindi Folino dello Sporting Catanzaro Lido con 20 punti, il tandem del Capo Vaticano formato da Baroni e Tripodi con 18 punti e Bellia dello Sporting Cz Lido con 17.