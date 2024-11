È arrivato il momento di Giovanni Foderaro. La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per la giornata numero 20 premia il centravanti della Vigor Lamezia. Prestazioni sempre più in ascesa per Giovanni Foderaro, esperienza e forza al servizio della capolista del girone B di Promozione. A lui vanno quindi i 10 punti che spettano al migliore di giornata e in occasione del recente turno di campionato, Foderaro ha avuto la meglio su un altro bomber di peso del campionato, vale a dire quel Davide Giglio trascinatore dello Sporting Cz Lido a suon di gol. Il podio è completato da Antonio La Torre del Capo Vaticano, un giovane che sta confermando pure quest’anno il proprio valore. Quantità e qualità per il duttile calciatore di Tropea, figlio d’arte, in bella evidenza praticamente in ogni partita.

A seguire troviamo Giovanni D’Agostino dell’Archi e per il fantasista di Villa San Giovanni sono praticamente terminati gli aggettivi, ovviamente positivi, per descrivere quello che sta facendo. Come vedremo è il leader indiscusso della classifica generale di rendimento e sarà difficile scalzarlo. Rimanendo alla giornata numero 20, vanno a punti anche Sapone della Palmese e Maviglia dell’Ardore: pure in questo caso parliamo di calciatori spesso e volentieri presenti su questa rubrica, a dimostrazione dell’ottima torneo che stanno disputando. Quindi ecco fra i migliori anche Secondi del San Giorgio, Marino dell’Ardore, Saba della Deliese e Valensise del Melicucco

La classifica generale

Sempre più nel segno di Giovanni D’Agostino. La Top Ten di Zona D vede nel fantasista dell’Archi un ormai concreto candidato alla conquista della vittoria finale. Il punteggio collezionato finora è decisamente rilevante: D’Agostino è in vetta con 88 punti e ha preso il largo. D’altronde sta offrendo prove di grande spessore e non solo per i numerosi gol messi a segno.

Alle sue spalle, ma fortemente staccato, c’è adesso Maviglia dell’Ardore, che di punti ne ha 56, è un difensore e sta mettendo la sua esperienza al servizio della compagine reggina. Sul podio c’è quindi Giglio con 51 punti. Momento di stasi per Bernardi, scalato in quarta posizione con 47 punti, davanti ad Infusino della Palmese con 43. Dopo un ottimo avvio, ha rallentato Vara, che si trova a quota 36, precedendo due calciatori della Palmese: Misale (35 punti) e Sapone (34). A chiudere la Top Ten di Zona D ecco Bruzzese della Cinquefrondese e Mascaro della Vigor Lamezia con 33 punti.