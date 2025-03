A quattro giornate dal termine del campionato di Promozione B, i giochi si fanno sempre più interessanti e, nella giornata appena trascorsa (ovvero la ventiseiesima) qualche tassello in più in ottica primo posto e play off lo si è messo. Lo Stilomonasterace vince lo scontro diretto contro il Val Gallico e si conferma seconda forza del torneo, escludendo quasi definitivamente dalla lotta il club gallicese, mentre la Bovalinese sprinta in zona play off.

Insieme al rush finale, c'è anche quello dei migliori giocatori stagionali e, a tal proposito, è stata stilata la settimanale top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Nel sesto risultato esterno utile consecutivo della Bovalinese c'è indubbiamente la firma di Matteo Gliozzi, in cima alla top 3 di questa settimana. Il giocatore amaranto firma interamente la vittoria dell'anticipo in casa del Melito, consentendo così alla formazione di mister Galati di rimanere al quinto posto in classifica, ultimo utile per gli spareggi. Altra importante prestazione invece per l'attaccante.

Sette punti e seconda piazza invece per Adam Khanfri, anche in relazione al delicato match in questione. Suo, infatti, il gol decisivo che ha permesso allo Stilomonasterace di tornare vittorioso dalla tana del Val Gallico nel decisivo scontro per il secondo posto.

Chiude il podio Gino Digiacomantonio, con l'esperto difensore della Pro Pellaro che è provvidenziale nella vittoria sull'Atletico Maida che consente ai bianconeri di alimentare il sogno play off e di rimanere appaiati alla Bovalinese. Oltre al gol, però, buona la prestazione dopo qualche settimana di fermo a causa di acciacchi fisici.